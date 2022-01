Art Tatum, chefs d'œuvres en petits formats

Le brillantissime pianiste solitaire est-il soluble dans un groupe ? En lui organisant sept séances de studio en compagnie des cadors de l’époque, pour son label Pablo, Norman Granz pressentait que la réponse ne serait pas simplement positive, mais enthousiaste. Ébouriffant de swing.

Au sommaire aujourd'hui

Art Tatum à la Une

À lire aussi article Jazz Agenda (semaine du 11 au 16 janvier 2022)

3 invitations pour 2 à gagner pour le concert de Cécile McLorin Salvant & Sullivan Fortner jeudi 13 janvier à 20h30 au théâtre de la Colonne à Miramas (13). Cliquez sur " contactez-nous " et laisse vos nom et prénom. 1 invitation pour 2 pour les 3 premiers mails.

à gagner pour le concert de jeudi 13 janvier à 20h30 au théâtre de la Colonne à Cliquez sur " " et laisse vos nom et prénom. 1 invitation pour 2 pour les 3 premiers mails. 3 invitations pour 2 à gagner pour le concert de Cécile McLorin Salvant & Sullivan Fortner samedi 15 janvier à 20h30 à l'Astrada à Marciac (32). Cliquez sur "contactez-nous" et laisse vos nom et prénom. 1 invitation pour 2 pour les 3 premiers mails.

Art Tatum était un pianiste éblouissant avec des phrasés d’une vitesse supersonique avant l’heure. Sa technique était telle, sans compter son esprit de compétition qu'on disait souvent que peu d'autres musiciens pouvaient parvenir à jouer avec lui. En fait c’était plutôt une excuse invoquée par certains de ses collègues pour éviter d’être mis en échec.

Alors que Art Tatum a surtout été entendu – et reconnu – en piano solo pendant la majeure partie de sa carrière, il a aussi dirigé des trios piano-guitare-contrebasse pendant plusieurs années, a participé au concert et aux enregistrements de l'Esquire All-American Jazzmen et a apprécié de jouer lors de jam sessions « after hours » lorsque l'occasion s'est présentée.

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

En 1954-56, le producteur Norman Granz a décidé de prendre contre le stéréotype à rebours. Il a eu l’idée de faire se succéder de vénérables stars de son label auprès du piano d’Art Tatum, au cours de sept sessions d'enregistrement. Tout ce matériel (70 pièces) a été rassemblé en six CD dans un coffret, « The Complete Pablo Group Masterpieces » en 1990. Tatum s'amuse follement dans ces décors.

Il y a trois sets en trio (avec l'altiste Benny Carter et le batteur Louie Bellson (25 juin 1954) ; le vibraphoniste Lionel Hampton et le batteur Buddy Rich (1er août 1955) ; et le bassiste Red Callender avec le batteur Jo Jones (27 janvier 1956). La rencontre Hampton-Rich est particulièrement excitante.

Trois des autres projets sont des quartets avec le trompettiste Roy Eldridge (23 et 29 mars 1955), le clarinettiste Buddy DeFranco (6 février 1856) ou le saxophoniste ténor Ben Webster (11 septembre 1956) comme voix principales, avec un accompagnement de John Simmons ou Red Callender à la contrebasse, et d'Alvin Stoller ou Bill Douglass à la batterie. Si Roy Eldridge a évité de défier directement Tatum, Buddy DeFranco n'a eu aucune difficulté à égaler la virtuosité de Tatum. Quant à Ben Webster, il a judicieusement souligné la chaleur de son ténor tandis que Tatum tissait des lignes autour de ce son suave. La séance restante, en septembre 1955, présente Tatum en sextet avec Hampton, Callender, Rich, le trompettiste Harry "Sweets" Edison et le guitariste Barney Kessel.