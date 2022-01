Art Farmer & Benny Golson Jazztet : les années 1960-62 sur Argo & Mercury

Éphémère et magique : initié par Art Farmer et Benny Golson, avec Curtis Fuller qui en trouva le nom, le Jazztet vécut entre 1959 et 62 un délicieux équilibre entre formes délicates et force de l’improvisation. Retour sur un miracle d’équilibre.

Les trois années de musique rassemblées dans ce coffret Mosaic, “The Complete Argo & Mercury Art Farmer & Benny Golson Jazztet” (épuisé), représentent un sommet dans deux carrières exceptionnelles du jazz. Celle du trompettiste Art Farmer (1928-1999) et celle du saxophoniste Benny Golson (né le 29 janvier 1929). Ensemble, ils ont laissé une trace enregistrée de leur collaboration qui s'étend sur quatre décennies, mais le point culminant de cette association est clairement le sextet qu'ils ont co-dirigé sous le nom de Jazztet. Alors qu'Art Farmer, Benny Golson et le membre d'origine Curtis Fuller ont fait revivre le groupe 20 ans après sa dissolution, les six albums originaux du Jazztet inclus ici restent au cœur de l'héritage Farmer/Golson.

Art Farmer et Benny Golson n'ont guère mis de côté leur carrière personnelle à l'époque de leur partenariat. Comme le soulignent les six sessions supplémentaires présentées ici, ils ont fait de grands progrès en tant que solistes - Art Farmer, en passant de la trompette au bugle, et Benny Golson dans une période de recherche stylistique qui l'a conduit (malgré ses performances convaincantes ici) à mettre de côté le saxophone. Pourtant, comme dans le cas de nombreux partenariats réussis, l'expérience du Jazztet leur a permis d'aller au-delà de la gloire individuelle, à la recherche d'un objectif collectif que Gene Lees décrit dans un article de Down Beat en 1960 comme "un amalgame équilibré de structure écrite formelle et de souffle libre, soit le Graal du jazz tant recherché". L'échec relatif du groupe à obtenir un succès commercial durable en dit long sur la façon dont le monde du jazz a dû par la suite réviser cette notion d'équilibre comme un objectif ultime.

Un style discret associé à leurs personnalités et une expérience similaire ont fait d'Art Farmer et de Benny Golson des partenaires naturels. Art Farmer est né à Council Bluffs, dans l'Iowa, et a grandi en Arizona. À l'âge de 16 ans, lui et son frère jumeau, le bassiste Addison Farmer, vivaient à Los Angeles et faisaient partie d'une jeune coterie (comprenant également Sonny Criss, Teddy Edwards et Hampton Hawes) qui a accueilli avec enthousiasme l'arrivée sur la côte ouest de Dizzy Gillespie et Charlie Parker en 1945. Le travail avec le groupe de rhythm and blues de Johnny Otis a amené Art Farmer à New York, où il est resté quelques années avant de retourner en Californie pour travailler avec des modernistes tels que Dexter Gordon et Wardell Gray. C’est une place dans la section des trompettes de Lionel Hampton qui a ramené Art Farmer dans l'Est en 1953. Benny Golson, originaire de Philadelphie, qui a grandi avec les saxophonistes Jimmy Heath et John Coltrane, a étudié à l'université Howard pendant deux ans et demi, puis a voyagé avec divers groupes de rock and roll avant de trouver un emploi à Atlantic City avec Tadd Dameron pendant l'été 1953.

"Ma relation avec Art remonte à 1953", se rappelait récemment Benny Golson. "Ce qui s'est passé, c'est que Clifford Brown, Gigi Gryce, Ceil Payne, Jymie Merritt, Philly Joe Jones et moi travaillions tous avec Tadd, tandis que Quincy Jones, Monk Montgomery, Alan Dawson et Art étaient déjà dans le groupe de Hamp. Quincy a entendu le groupe de Tadd un soir, puis est revenu et a parlé à Hamp de Clifford, Gigi et moi. J'aurais dû partir pour la tournée européenne que Clifford et Gigi ont faite, mais le manager de Tadd m'a fait rester pour que je puisse donner des cours à tous les nouveaux gars qu'ils voulaient faire venir. Je me suis retrouvé dans le groupe de Hampton pendant une courte période, mais je n'ai pas tenu longtemps car Hamp et moi n'arrivions pas à nous entendre financièrement. "

(extrait des notes de pochette en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)