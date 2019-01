L'actualité du jazz : Art Ensemble of Chicago, AEC & friends chez ECM

, © ECM

Dès leur tout premier album sur ECM, "Nice Guys", les musiciens de l’Art Ensemble of Chicago ont vu leur esthétique révolutionnaire et polymorphe comme illuminée en mille détails soudain révélés par la production de Manfred Eicher.

Ce disque fondateur sera suivi de nombreux autres sur ECM parmi lesquels en premier lieu "Full Force", "Urban Bushmen" et "The Third Decade", tous trois mettant en scène le légendaire quintet originel de l’AEC avec Roscoe Mitchell, Joseph Jarman, Lester Bowie, Malachi Favors Maghostut et Famoudou Don Moye.

Mais ce coffret regroupe également tous les disques que Lester Bowie et Roscoe Mitchell ont enregistré par la suite pour le label. On peut ainsi entendre ici le charismatique trompettiste Lester Bowie à la tête de son groupe Brass Fantasy, en compagnie de Wadada Leo Smith ou encore de Jack DeJohnette. Roscoe Mitchell est pour sa part présent avec son groupe Note Factory, à la tête du Transatlantic Art Ensemble cofondé avec Evan Parker, et au sein d’un projet historique regroupant plusieurs trios enregistrés au Museum of Contemporary Art de Chicago.

Au fil des années de nombreux musiciens parmi les plus créatifs de la scène jazz ont collaboré avec les membres de l’AEC et participé à ces enregistrements couvrant la période allant de 1978 à 2015 : on citera Muhal Richard Abrams, Henry Threadgill, Craig Taborn, Vijay Iyer, Matthew Shipp, Tyshawn Sorey, Fontella Bass, Charlie Haden, Kenny Wheeler, Corey Wilkes, Gerald Cleaver, Phillip Wilson, George Lewis, William Parker, John Abercrombie ou encore Eddie Gomez.

Un livret de 300 pages accompagne cette magnifique édition, regroupant de nombreuses photographies (dont plusieurs inédites), documents d’archive, pochettes originales, poèmes (de Joseph Jarman), citations des membres de l’Art Ensemble, textes inédits, ainsi qu’une préface de Manfred Eicher et une introduction par Steve Lake.

Programmation musicale

Art Ensemble of Chicago « Nice Guys »

Nice Guys (Roscoe Mitchell)

ECM 1126

Art Ensemble of Chicago « Full Force »

Charlie M (Lester Bowie)

ECM 1167

Art Ensemble of Chicago « Urban Bushmen »

New-York Is Full Of Lonely People (Lester Bowie)

ECM 1211/12

Art Ensemble of Chicago « The Third Decade »

Zero (Lester Bowie)

ECM 1273

Lester Bowie « The Great Pretender »

Rios Negros (Lester Bowie)

ECM 1209

Lester Bowie, Brass Fantasy « Avant Pop»

Blueberry Hill (Al Lewis, Vincent Rose, Larry Stock)

ECM 1326

Jack DeJohnette, New Directions « In Europe »

Multo Spiliago (Jack DeJohnette)

ECM 1157

Art Ensemble of Chicago « Urban Bushmen »

Odwalla / Theme (Roscoe Mitchell)

ECM