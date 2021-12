Art Blakey, le voyage à Tokyo

“First Flight to Tokyo : The Lost 1961 Recordings”, un enregistrement Live vertigineux jamais publié à ce jour, présentant Art Blakey & The Jazz Messengers lors de leur première tournée au Japon, paraît chez Blue Note / Universal.

Blue Note Records sort pour la première fois “First Flight to Tokyo: The Lost 1961 Recordings”, un enregistrement exclusif d’Art Blakey & The Jazz Messengers réalisé au Hibiya Public Hall de Tokyo, le 14 janvier 1961, lors de la première tournée japonaise du groupe. Les Jazz Messengers furent parmi les premiers groupes de jazz moderne à se produire dans le pays, au plus grand bonheur du public de passionnés japonais, transportés par le casting inédit formé du batteur légendaire accompagné de Lee Morgan à la trompette, Wayne Shorter au saxophone ténor, Bobby Timmons au piano et Jymie Merritt à la basse. Le concert inclut des prestations à couper le souffle de classiques célébrés du jazz dont Now’s the Time de Charlie Parker, Round About Midnight de Thelonious Monk ainsi que certains des titres majeurs des Jazz Messengers tels que Blues March, Dat Dere et notamment Moanin’ qui est déjà disponible en téléchargement.

Réalisé par Zev Feldman et **David Weiss, “**First Flight to Tokyo” est disponible en éditions deluxe 2-LP vinyles ou 2-CD, chacune agrémentée d’un livret généreusement illustré de photos rares prises par Shunji Okura et Hozumi Nakadaira, d’un essai historique du critique jazz Bob Blumenthal, ainsi que de nouvelles interviews de Wayne Shorter en conversation avec le président de Blue Note Don Was, le saxophoniste renommé Lou Donaldson, la star du jazz d’origine japonaise Sadao Watanabe, le journaliste japonais Reiko Yukawa, le fils d’Art Blakey, Takashi Blakey et le trio d’icônes de la batterie, Louis Hayes, Billy Hart et Cindy Blackman Santana. Les enregistrements ont été récemment transférés depuis les bandes audio originales 1/4 pouce et le mastering de l’édition vinyle a été confié à Bernie Grundman et pressé sur vinyle 180g par Record Technology Inc. (RTI).

“Suite à ces prestations immortalisées vers la fin de leur tournée, Art Blakey est couronné par un sondage d’un magazine japonais et élu le musicien américain que les fans de jazz du pays avaient le plus envie de découvrir en live”, écrit Bob Blumenthal dans les notes du livret. “C’était lors des deux premières semaines de janvier 1961, les Messengers se produisent alors dans plusieurs grandes villes japonaises et sont toujours salués tels des héros de la musique à chacun de leurs concerts. Toute cette effusion de la part du public japonais, couplée aux conditions d’accueil sur scène, à la qualité de la sonorisation et la ferveur avec laquelle le groupe est présenté, offrait un contraste saisissant avec le traitement et les conditions de travail alors en vigueur aux États-Unis, ce qui aura un profond impact sur Art Blakey, qui endosse alors avec beaucoup d’entrain un nouveau rôle d’ambassadeur international de son art. Si l’association d’Art et d’Horace Silver affirma le style singulier des Jazz Messengers et que la tournée réalisée avec Benny Golson à la fin de l’année 58 fut l'occasion de présenter le groupe au public européen, c’est avec cette première visite au Japon que les Messengers sont vraiment devenus un phénomène mondial cimentant leur réputation auprès de leurs fans”.

Wayne Shorter, saxophoniste

“J’étais subjugué par l’accueil à chaque fois que nous terminions les concerts, mais aussi après chaque morceau que nous jouions. Avec chaque nouvelle excursion, nous réalisions à quel point nous étions appréciés, comme jamais nous ne l’avions été aux États-Unis”.

Don Was, Président, Blue Note Records

“C’est un moment de grande fierté pour nous tous de pouvoir sortir cet enregistrement. Il fige l’une des formations les plus légendaires d’Art Blakey & The Jazz Messengers alors au sommet de leur gloire propageant leur message à l’ensemble de la planète.”

Zev Feldman, producteur

“Mon cœur a fait mille tours lorsque j’ai appris l’existence de ces enregistrements inédits des prestations d’Art Blakey lors de sa première tournée japonaise.”

