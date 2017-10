L'actualité du jazz : Armel Dupas, la passe de trois

Au sommaire aujourd'hui

3 invitations pour 2 à gagner pour le concert de Andy Emler et Thomas de Pourquery + Gauthier Toux trio mercredi 1er novembre à 18h à la Demeure des Comtes de Champagne à Reims (51) dans le cadre du Sunyside Festival organisé par Jazzus productions. Cliquez sur "contactez-nous" et laissez vos nom et prénom. 1 invitation pour 2 pour les 3 premiers mails.

Armel Dupas décide, après le succès de ses projets en duo “WaterBabies” (2013) et “Upriver” (2015), de s’attaquer à l’exercice du trio. La patte électro-acoustique, qui caractérise son style, oscille pour ce nouveau groupe, entre ambiant music et rock progressif. Elle offre ainsi une large place au synthétiseurs analogiques pilotés par Mathieu Penot et Kenny Ruby, respectivement batteur et bassiste du trio. L’album « A Night Walk » qui paraît chez Upriver/l’Autre Distribution, nous montre une facette plus anguleuse de la personnalité musicale d’Armel.

Armel Dupas naît à Nantes en 1984. La musique et les arts font partie de son environnement quotidien et familial. C’est tout naturellement qu’il se décide, porté par un milieu musical nantais très riche, à faire de sa passion un métier. A 21 ans, il intègre la classe de jazz du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris et il rencontre de nombreux musiciens de sa génération. Armel commence par ailleurs à se produire dans les clubs de jazz parisiens en tant que pianiste et aussi comme compositeur-arrangeur des groupes auxquels il participe, ce qui lui vaut d’être remarqué par ses pairs.

En 2011, la chanteuse Sandra Nkaké lui propose d’intégrer sa nouvelle formation pour la tournée de l’album “Nothing for Granted”. Le groupe fera plus de 120 concerts autour du monde et obtiendra la Victoire du Jazz en 2012. Parallèlement, Armel créé en 2013 avec le batteur Corentin Rio, le duo électro-jazz-groove WaterBabies, lauréat du Tremplin Rézzo Focal Jazz à Vienne, dont le premier album “Inner Island”, sorti sur le label Naïve, est salué par la critique (Révélation Jazz Magazine, Découverte Jazz News).

Armel entre en mai 2014 dans le prestigieux Sky Dancers Quintet du contrebassiste Henri Texier qui dit de lui : « J’ai découvert un musicien vraiment très impliqué dans la musique et qui possède toutes les qualités de ce que j’appelle le « jazz figuratif », à savoir le sens du rythme, de la mélodie et des couleurs harmoniques, mais aussi beaucoup d’élégance dans le toucher, et une mise en espace que j’apprécie particulièrement. » Ses talents d’improvisateur et de compositeur permettent également à Armel Dupas de travailler pour des réalisateurs de cinéma comme Arnaud Desplechin (Un conte de Noël, Jimmy P.), Michel Gondry (L’écume des jours), Olivier Jahan (T’embrasser une dernière fois) ou Christophe Honoré dont Armel a co-écrit la B.O. du film Dans Paris.

“A Night Walk” est le second projet personnel d'Armel Dupas. Il fait l'objet d'un album en trio sous le label Upriver Records qu'Armel crée pour l'occasion, 2 ans après son album “Upriver” (Jazz Village / Harmonia Mundi).

Écrit à la manière un scénario, l’enchaînement des huit titres nous plonge dans l’univers émotionnel d’un homme traversant la nuit en recherche d’une réponse. Le piano se fait tantôt mutin, caressant, oppressé ou apaisé, évoquant les strates d’une quête intérieure. Fidèle à ses recherches electro, Armel continue d'explorer le mariage entre un univers mélodique riche et des textures empruntées au rock indépendant et aux musiques de films. Pour ce second volet, il poursuit sa collaboration avec Mathieu Penot (batterie et synthétiseurs), duo auquel vient se greffer Kenny Ruby (basse et aux synthétiseurs), rencontré au cours de la tournée de Sandra Nkaké.

Où écouter Armel Dupas

mardi 28 novembre à 20h à la Dynamo de Banlieues Bleues à Pantin(93) dans le cadre de Jazz Migration #3

Armel Dupas (piano)

Kenny Ruby (basse, synthés)

Mathieu Penot (batterie, synthés)

