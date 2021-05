Ariel Bart, une harmoniciste est née

Le premier album de l’harmoniciste israélienne Ariel Bart “In Between” paraît le 21 mai chez Ropeadope.

La narration d'une histoire, quelle que soit la forme de musique, attire toujours mon attention, et ma réaction au style d'Ariel a été immédiate. “In Between” est comme une bande sonore de mon propre voyage ; une connexion remarquable entre l'artiste et l'auditeur, immédiatement évidente. (Louis H. Marks, Ropeadope)

Ariel Bart, 22 ans, est une harmoniciste chromatique originaire d'Israël. Elle est récemment diplômée de la New School University de New York. Au fil des ans, Ariel Bart s'est produite avec les meilleurs artistes israéliens, notamment Shlomo Gronich, David D'aor, Miki Gavrilov, Noa, le groupe Atraf et en tant que soliste avec l'Orchestre de Jérusalem Est et Ouest.

En 2019, Ariel Bart a enregistré deux albums avec le bassiste William Parker dans le cadre de “Migration of Silence Into and Out of the Tone World”, un ensemble de dix albums de suites vocales et instrumentales. Elle a également enregistré un album avec Steve Swell et Andrew Cyrille sous le label polonais Not Two.

Ariel Bart a commencé à jouer de l'harmonica chromatique à l'âge de 7 ans. Après le lycée à The Jerusalem High School For The Arts, New York était la prochaine étape nécessaire ; Ariel Bart y a étudié avec des musiciens comme Aaron Parks, Reggie Workman, Jane Ira Bloom, Anat Cohen, Jon Cowherd et Tony Malaby.

S'efforçant de repousser les limites de l'harmonica en créant une musique originale, Ariel Bart apporte un son nouveau au jazz. Les influences jazz de ses mentors sont évidentes sur son premier album, “In Between”, mais elle s'aventure en territoire inconnu avec l'harmonica. On retrouve des traces de Jonathan Levy et du Tin Hat Trio dans ses solos, soutenus par des compositions ouvertes et le jeu de Mayu Shviro (violoncelle), Moshe Elmakias (piano), David Michaeli (contrebasse) et Amir Bar Akiva (batterie). L'interaction avec le groupe met en lumière les sentiments uniques évoqués par son harmonica : un brin de nostalgie, ponctuée de moments de pure joie.

(extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)