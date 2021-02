Archie Shepp & Jason Moran, la cause du peuple

Archie Shepp & Jason Moran : il y a des rencontres qui révèlent comme un fil de trame dans l’histoire de la musique. Des résonances jusqu’ici presque imperceptibles, qui soudain s’entendent clairement.

Au sommaire aujourd'hui

Archie Shepp & Jason Moran à la Une

Dans cette musique, on peut entendre comment, lorsque deux âmes profondément liées se rencontrent, le message que contient la musique est éclairé et amplifié, comment sa puissance est augmentée de façon exponentielle. Écoutez ce qu’ils se disent l’un à l’autre, et ce que leur musique a à nous dire.

Jazz au Trésor article Jazz au Trésor : John Coltrane - Coltrane Jazz

Jazz Trotter article Jazz Trotter : Eyolf Dale - Being

On se souvient, c’était il y a peu, de Jason Moran au côté de Charles Lloyd, en quartet, ou dans un bouleversant duo. Charles Lloyd et Archie Shepp, peut-être les plus dissemblables et les plus complémentaires des quatre grands héritiers directs de John Coltrane au saxophone − avec Wayne Shorter et Pharoah Sanders − se trouvent ainsi rapprochés par le grand art du pianiste, toujours à l’écoute, toujours inventif. Note après note, celui qui s’est révélé ces vingt dernières années comme l’un des musiciens essentiels − et l’un des plus originaux − du jazz contemporain, pose à ses aînés des questions profondes, mettant en évidence leurs places singulières et essentielles dans l’histoire des musiques afro-américaines.

à lire aussi article Jazz Culture : Archie Shepp interviewé par son fils

Pour Archie Shepp, ce duo avec un pianiste s’inscrit dans une longue et brillante série (Abdullah Ibrahim, Siegfried Kessler, Joachim Kühn...). Mais on pense surtout aux albums avec Mal Waldron d’une part, puissante et irrésistible évocation de Billie Holiday, et avec Horace Parlan de l’autre (“Going Home”, chef d’œuvre absolu empreint lui aussi de negro spirituals et “Trouble in Mind” autour du blues).

Ce que dit Ashley Khan de “Let My People Go” :

« Il vient un temps où la musique s’exprime directement depuis l’âme, sans obstacle, sans filtre, sans masque. Un temps où tous les modes d’expression d’une personne, sa manière de jouer, de chanter, sa façon de marcher et de parler et même de porter son chapeau, sont sur la même longueur d’onde. La musique alors ne raconte plus seulement celui qui la joue, mais parle de nous tous. Message, musique et identité sont tissés ensemble. Quatre mains, deux instruments, une déclaration commune : Shepp a trouvé un moyen d’exceller constamment dans cet espace, dans la prise de parole comme dans l’écoute. Ce qui importe avant tout ici c’est l’intensité de l’interaction entre les deux voix, comment le dialogue se déploie. Et dans toutes ces rencontres, Shepp a su le magnifier : développant ces conversations avec juste ce qu’il faut de force et de liberté.

à lire aussi article Jazz Culture : Archie Shepp, de blues et de fureur

Ni Archie Shepp ni Jason Moran ne sont âgés. Ils ne sont pas jeunes non plus – si ce n’est en esprit et par la joie. Moran est le dernier arrivé des deux, et ce n’est pas un nouveau venu. Ils portent dans leur jeu tout aussi bien l’âge et l’expérience que l’éternelle jeunesse des chansons et des formes qui définissent cette tradition que nous appelons « jazz ». L’amour et la fierté, ainsi qu’un sens permanent de la transmission d’un message, défiant les années et les catégories : voici l’essence de ces performances communes. Un vieux proverbe afro-américain dit « L’esprit ne descendra pas sans une chanson » : Let My People Go est un exemple suprême de cette idée. »

(extrait du communiqué de presse)