Antoine Boyer & Yeore Kim, au jeu du tangram

Le guitariste français Antoine Boyer et l'harmoniciste coréenne Yeore Kim présentent leur album "Tangram" : une fresque musicale bleue d’un ciel inconnu, enregistrée en septet et parue sous le label Viavox / L’Autre Distribution

« Nous ne voulions pas cantonner les instruments dans leurs rôles habituels, la guitare jouant l’accompagnement et l’harmonica les thèmes, il fallait les sortir de leur zone de confort pour créer de véritables échanges »Antoine Boyer.

Tangram. Sept pièces, des milliers de combinaisons. Qualifié de casse-tête chinois par certains, ce jeu permet d’évaluer la créativité des joueurs. Antoine Boyer et Yeore Kim n’en manquent pas pour composer non pas un puzzle mais une fresque musicale. Couple à la scène comme à la ville, ils dialoguent en sourires, en mines complices, en mutineries, créant tout au long de ce “Tangram” un jeu du chat et de la souris. Du haut de leur septet, ils livrent une symphonie jazz, avec un souffle de liberté. Plus on est de fous...

Le temps ne fait rien à l’affaire : jeune virtuose de la guitare, compositeur adepte des carrefours musicaux – navigant de la musique classique au jazz manouche, en passant par le flamenco, la musique brésilienne et le rock –, Antoine Boyer se joue des répertoires au fil de ses albums et de ses collaborations, tous azimuts. En duo et à l’unisson de la talentueuse harmoniciste coréenne, mais aussi de son orchestre composé d’une contrebasse, d’une batterie et d’un trio de cuivres (clarinette/saxophone, trompette et trombone), il s’affranchit des académismes pour laisser libre cours à son imagination. Jeux de jazz, pompes manouches, clin d’œil pop, mèches rock progressif, sans oublier une valse à onze temps, Antoine Boyer et Yeore Kim échangent, digressent, sans tomber dans les grands discours.

Cet album est le fruit d’une rencontre aux antipodes, d’une évidence : les futurs jeunes mariés se croisent lors d’un festival de jazz à Taïwan en 2018 et, dès lors, écrivent leur romance en musique. Un homme, une femme, pas de mode d’emploi. Ils bouleversent les architectures : «J’ai du mal à exprimer la musique avec des mots, la géométrie m’est plus naturelle», explique «l’art-penteur».

“Tangram” est une grande première, à plusieurs niveaux : premier duo avec sa femme, première composition pour orchestre, premiers pas parmi les instruments à vent. Antoine Boyer réalise un rêve : il y a là des cordes, des cuivres, mille couleurs, la douceur et les souffles brûlants, pour un mariage de l’intime et du collectif. Cordes tirées, pincées, frottées, étouffées, caressées, la guitare se fait plurielle pour répondre aux envolées de l’harmonica. Tantôt acoustique, tantôt électrique, électrisante même, comme sur l’hypnotique relecture de Exit Music for a Film de Radiohead et son déferlement de distorsions. Les fans des Beatles hallucineront en découvrant le flamboyant arrangement de Blackbird, succès mille fois repris mais jamais entendu à de telles hauteurs, ou l’espiègle variation de Imagina de Tom Jobim. Antoine et Yeore, le yin et le yang, la fougue en dénominateur commun.

Au fil des douze titres, le duo tisse de somptueux canevas, alternant symphonies, à l’image de la pièce After the Storm, qui pourrait être la bande originale d’un film de science-fiction, et ballades au creux de l’épaule. Du swing, du groove, de la sensualité et des syncopes. Quartier libre enfin avec Where is Polly Blue?, le terrain de jeu d’une guitare buissonnière, tordue, distordue, et Mother to the World hypnotique sur le fil des voix. Plus qu’un album, Tangram est une odyssée des espaces.

(extrait du communiqué de presse)

Line-up :

Antoine Boyer : guitare

Yeore Kim : harmonica

Geoffroy Tamisier : trompette

Matthieu Donarier : saxophone, clarinette

Jean-Louis Pommier : trombone

William Brunard : contrebasse

Jonathan Gomis : batterie

En concert

08/06/21 : Studio de l’Ermitage - Paris

19/07/21 : Le festival du péristyle - Opéra de Lyon

20/07/21 : Le festival du péristyle - Opéra de Lyon

21/07/21 : Le festival du péristyle - Opéra de Lyon

24/09/21 : Festival Les Internationales de la Guitares de Montpellier - Le Dôme - Rivesaltes

10/10/21 : Rhino Jazz(s) festival - Ste-Croix en Jarez