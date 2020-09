Anne Paceo, baguettes et soufisme

“Samâ” qui paraît chez Laborie/Socadisc/Idol, prolongement naturel de “Bright Shadows”, met en lumière des titres désormais achevés qui viennent compléter magnifiquement l’univers inspiré d’Anne Paceo. Sortie en vinyle et numérique uniquement.

« La voix et la percussion renvoient à l’originel, au primaire, explique Anne Paceo. D’après les légendes mongoles, elles auraient créé le monde. Associer trois voix à ma batterie était une manière de revenir à la source, au commencement. »

En arabe, samâ est la danse giratoire sacrée des derviches tourneurs soufis. Dans le samâ, la musique est considérée comme étant en relation intime avec l’ensemble du cosmos. Elle reflète la joie de vivre, la vie foisonnante et la nature engagées dans une danse perpétuelle. Le derviche symbolise le mouvement circulaire constant des planètes et du cycle de la vie. La musique devient donc l’expression sonore de la loi de l’univers.

Cette planète, Anne Paceo l’a parcourue dans ses moindres recoins, s’étant produite dans plus de 41 pays sur les cinq continents. Musicienne depuis l’enfance, batteuse au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris et pour des pointures du jazz (Rhoda Scott, Henri Texier, Raphaël Imbert, Archie Shepp...), Anne Paceo fonde le trio Triphase en 2005 avec lequel elle publie deux albums. Puis ce sera le groupe Yôkaï, cinq ans plus tard, avec un disque éponyme. La reconnaissance est rapidement au rendez-vous.

En 2011, elle est sacrée « révélation » aux Victoires de la musique jazz ; en 2016, elle en est « l’artiste de l’année ». Le tout en continuant ses collaborations qui la nourrissent de leur éclectisme, de Mélissa Laveaux à Jeanne Added : « J’ai beaucoup appris en tant qu’accompagnatrice. C’est très intéressant de voir comment travaille le leader, quelle énergie il arrive à insuffler, quelle liberté il lui laisse aux musiciens et comment il les amène à donner le meilleur d'eux mêmes. »

Avec l’hybride “Circles”, qui, en 2016, explorait pop, jazz et hip hop, puis avec le live “Fables Of Shwedagon” (2018), enregistré avec des instrumentistes birmans, elle expose davantage son sens de la mélodie et une poésie sonore qui n’appartient qu’à elle. Des qualités aujourd’hui confirmées, transcendées même, par “Bright Shadows”, suite logique de “Circles”.

Une fois encore, avec “Samâ”, pas question de s’enfermer dans une case trop restrictive. Pop, folk, jazz, électro : tout s’entend, se meut, se module au fil des ressentis et de l’orchestration entièrement imaginée par Anne. Ainsi, la batteuse assume désormais son chant, l’alliant à celui d’Ann Shirley et de Florent Mateo... Ce dernier, tout comme Sandra Nkake, Marion Rampal ou Diana Trujillo, a accompagné le travail d’écriture d’Anne Paceo, qui avait besoin d’exprimer ce qu’elle avait au plus profond d’elle. Du point de vue instrumental, sa garde rapprochée reste la même : Tony Paeleman, Christophe Panzani et Pierre Perchaud.

Les références viennent de partout et d’ailleurs : de James Blake aux requiems de Fauré, des grooves d’Afrique de l’Ouest aux multiples couches de synthétiseurs de Boards of Canada, du « feu intérieur » de John Coltrane aux polyrythmies de Steve Reich, sans oublier « la force historique des enregistrements d’Alan Lomax dans les prisons américaines des années 30 ». Ainsi, l’album s’avère être un condensé d’audace musicale, où l’improvisation côtoie une structure longuement peaufinée, façon pop exigeante, et embarque l’auditeur dans chaque morceau, dans une nouvelle aventure humaine.

Ann Shirley (voix)

Florent Mateo (voix)

Pierre Perchaud (guitare)

Christophe Panzani (saxophones, clarinette)

Tony Paeleman (claviers, synthé basse)

Anne Paceo (batterie, voix)

