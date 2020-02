Anne Ducros, l'art du "less is more"

Voix, guitare, contrebasse. En optant pour le dépouillement, Anne Ducros opère un splendide retour à l’essentiel : l’émotion. Sortie aujourd’hui sur Sunset Records.

Au sommaire aujourd'hui

Anne Ducros invitée de Alex Dutilh

10 CD à gagner en répondant correctement à la question posée par Alex Dutilh. Cliquez sur "contactez-nous" et laissez vos nom, prenom et adresse postale COMPLETE. 1 CD pour les 10 premières bonnes réponses. Bonne chance !

"Cet album est dédié à Didier Lockwood, qui pendant toutes nos années d'amitié fut pour moi une réelle et puissante source d'inspiration."

Jazz au Trésor article Jazz au Trésor : Sarah Vaughan - Four Classic Albums

3 invitations pour 2 à gagner pour le concert de Ichiro Onoe dimanche 1er mars à 17h au théâtre Max Jacob à Quimper (29) dans le cadre des Aprèm'Jazz. Cliquez sur "contactez-nous" et laissez vos nom et prénom. 1 invitation pour 2 pour les 3 premiers mails.

"Je me suis tellement mais tellement régalée à enregistrer ces douze titres avec l’incroyableAdrien Moignardà la guitare, musicien précieux, virtuose, instinctif que son imagination et son immense culture autorisent à toutes les audaces, toujours avec grâce et poésie, le partenaire parfait. Et puis l’assurance, l’immense maîtrise rythmique et harmonique de _Diego Imbert_, sa musicalité qu'une culture sans faille nourrie depuis des années où en tant que sideman des plus grands il a prouvé qu'il était lui aussi le partenaire idéal, Tout au long de ces 12 morceaux, choix du coeur, souvenirs de mes premières écoutes et l'occasion d'un regard circulaire sur les années passées en si bonne compagnie, j'ai l'impression d'être funambule et de ne jamais toucher la terre ferme, me promener en balançant d'un mode à l'autre, d'une pulsation à l'autre, d'un tempo à l'autre en parfaite harmonie avec mes deux merveilleux acolytes. "

Anne Ducros

Dotée d’une technique éprouvée qui lui permet de s’exprimer dans un registre étendu, elle dispose d’un timbre frais, charmant, quasi juvénile, et joue avec tous les tempos, swinguant avec grâce et souplesse. » Cet hommage que le regretté Frank Tenot avait rendu naguère à Ella Fitzgerald décrirait aussi avec une précision inspirée l’art et la manière d’une fille spirituelle de celle‐ci née quatre décennies plus tard à Longfossé, dans le Nord de la France, et nommée Anne Ducros dont ce “Something” illustre et confirme à merveille le talent pluriel et polyglotte.

Soit l’exquise tresse de trois chants virtuoses ou l’alliage et/ou la conversation des cordes vocales de la maîtresse des lieux, de la guitare aux effluves manouches d’Adrien Moignard et de la contrebasse de Diego Imbert superbement imprégnée des mémoires de Charlie Haden et Jean‐François Jenny‐Clark qui traverse et survole un superbe éventail où se succèdent et s’épanouissent au gré d’une élégante complicité de douze thèmes aussi historiques et légendaires que les Nuages rarement verbalisés de Django Reinhardt ou le Something indissociable des Beatles en passant par le multiplement dégusté Tea For Two et l’April in Paris au charme délicieusement hors saison à l’instar de ces sources de bonheur baptisées “standards” qui s’offrent comme ici à une voix à l’irrésistible pouvoir de charme.

(extrait du communiqué de presse - Philippe Carles)