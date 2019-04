Andy Emler & David Liebman, chercheurs d'orgue

Au sommaire aujourd'hui

10 CD à gagner en répondant correctement à la question posée par Alex Dutilh. Cliquez sur "contactez-nous" et laissez vos nom, prénom et adresse postale complète. 1 CD pour les 10 premières bonnes réponses. Bonne chance !

« Pour ce "voyage autour de la vérité" (Journey Around the Truth), les deux musiciens ont multiplié les enjeux. Première gageure : créer un duo d’une nature nouvelle, où l’orgue de concert croise le fer avec le saxophone, où l’instrument le plus monumental côtoie le plus frêle – en sus du ténor et du soprano, le saxophoniste joue aussi d’une petite flûte traditionnelle. » Arnaud Merlin

“Journey Around the Truth” qui paraît Editions Radio France/Signature, vous invite au voyage initié par la commande de Radio France au pianiste et compositeur Andy Emler, créée le 21 février 2018 à l’Auditorium de Radio France, sur le grand orgue conçu par le maître facteur Gerhard Grenzing.

Aventurier « tout terrain », Andy Emler convie pour l'occasion le saxophoniste américain David Liebman – un musicien d'exception dont le parcours s'inscrit dans le prolongement de l'héritage coltranien – comme lui toujours prêt à s'investir dans les paris les plus audacieux : écrire « sur mesure » en apprivoisant les nuances des 87 jeux de l'orgue et de ses 5320 tuyaux, et inventer une dynamique adaptée à la tessiture et au registre des instruments, ainsi qu’à leur puissance d'expression respective.

Entre ces deux virtuoses, complices en musique et amis depuis près de trente ans, le courant passe intensément, dès la première minute, et au gré des improvisations. Dans cet album "électrique", il est aussi alternatif : les rôles et les voix s’inversent, les aigus passent dans les graves, et les pédales de l'orgue deviennent autant de mélodies.