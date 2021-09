Andrew Cyrille, nouvelles nouvelles

Six décennies au service du jazz innovant : à 81 ans, le batteur Andrew Cyrille s’offre un quartet à la sensibilité à fleur de peaux. La sortie chez ECM de « The News » est une excellente nouvelle !

Andrew Cyrille à la Une

La composition de Bill Frisell, Go Happy Lucky, pourrait servir de manifeste au jeu du nouveau quartet d’Andrew Cyrille.

Le nouvel album du quartet dirigé par le batteur Andrew Cyrille, l’un des grands innovateurs de l’histoire du jazz, reprend les choses là où les avaient laissées “The Declaration of Musical Independence”, un disque paru en 2016 que Down Beat avait salué à sa sortie comme “une plongée téméraire au coeur du temps, de la pulsation et de l’espace, ambitieuse tout en restant simple, d’une grande richesse et néanmoins dépouillée, exigeante et dans le même temps d’une grâce infinie.”

Le guitariste Bill Frisell et le contrebassiste Ben Street déjà présents dans l’aventure du précédent disque sont toujours de la partie ici tandis que David Virelles les rejoint au piano. Chaque membre du groupe bénéficie de beaucoup d’espace pour improviser et s’exprimer - Bill Frisell et David Virelles apportant par ailleurs leur contribution en tant que compositeurs - mais c’est indéniablement la sensibilité communicative d’Andrew Cyrille ainsi que ce que le New York Times appelle son “pouls vigilant et fluide” qui donne sa force et sa direction à l’orchestre.

The News tire son nom d'une pièce conceptuelle que Andrew Cyrille avait initialement enregistrée à la fin des années 1970 avec des journaux étalés sur sa caisse claire et ses toms, qu'il jouait à l'aide de pinceaux. À l'origine une performance solo, il la reprend ici en quartet.

La pièce de Bill Frisell Mountain, qui ouvre l'album, donne le ton et le rythme de ce qui est à venir. On ressent immédiatement le son instrumental particulièrement chaleureux, ouvert et enveloppant du groupe, et la musique apparaît comme déterminée et libre à la fois, jamais précipitée, alors que le leader pousse doucement et tire le tempo et la dynamique. Parmi les autres faits saillants, Incienso de David Virelles, intrigue par son harmonie ambiguë et hypnotise avec une impulsion de batterie lente et régulière.

