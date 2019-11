Amir ElSaffar, en public à la Filature de Mulhouse pour le festival Jazzdor

Au sommaire aujourd'hui

En direct de Jazzdor à la Filature de Mulhouse

Un partenariat France Musique événement Festival JAZZDOR du 8 au 23 novembre 2019 - Strasbourg

3 invitations pour 2 à gagner pour le concert de Christophe Marguet vendredi 15 novembre à 20h30 au Fossé des 13 à Strasbourg (67) dans le cadre du festival Jazzdor.

Invités :

Amir ElSaffar , trompettiste, chanteur, compositeur

, trompettiste, chanteur, compositeur Philippe Ochem , directeur du festival

, directeur du festival Monica Guillouet-Gélys, directrice de la Filature

Programmation musicale

Amir ElSaffar « Crisis »

Love Poem (Amir ElSaffar)

Pi Recordings 59

Herbie Mann « The Evolution of Mann »

Baghdad/ Asia Minor (Herbie Mann, Roger Mazian)

Atlantic 8122-71634--2

Amir ElSaffar « Alchemy »

Ishtarum Suite : Nid Qablitum (Amir ElSaffar)

Pi Recordings 51

Lorez Alexandria « Lorez Alexandria On King, 1957-59 »

Dancing on the Ceiling (R. Rogers, L. Hart)

Fresh Sound 979

Old and New Songs « Old and New Songs »

La Romanella (trad. italien)

Bruit Chic 0082675

Joachim Kühn « Melodic Ornette Coleman »

Lost Thoughts (Ornette Coleman)

ACT

Louis Beaudouin « Soul Searching »

Solitaire (Louis Beaudouin)

Black & Blue

Sarah McCoy « Blood Siren »

Boogieman (Sarah McCoy)

Blue Note