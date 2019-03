Allison Miller & Carmen Staaf, expériences concluantes

Au sommaire aujourd'hui

Assembler toutes les pièces pour “Science Fair” s’apparentait à une expérience scientifique. Allison Miller et Carmen Staaf avaient même leur propre “savant fou” en la personne de Ben Goldberg, qui a aidé à la réalisation. Les deux jazzwomen voulaient s’assurer que les compositions soient diverses mais équilibrées et que le groupe soit cosmopolite, avec une mixité de genre et de couleurs.

Les scientifiques passent de longues heures à fouiller dans les détails complexes de leurs investigations à la recherche de nouvelles connaissances. Mais lors d'un salon scientifique, ils se doivent de présenter leurs résultats de manière accessible et souvent amusante. Avec l’émerveillement des enfants qui fabriquent un volcan à bicarbonate de soude, la batteuse Allison Miller et la pianiste Carmen Staaf combinent des concepts musicaux audacieux, de formidables collaborateurs et une passion pour le défi et l'exploration dans une éruption d'énergie sur leur nouvel enregistrement, “Science Fair”.

Allison Miller est bien connue dans les mondes du jazz et de la pop, après avoir accompagné Natalie Merchant et Ani DiFranco, avant de diriger ses propres ensembles, comme Boom Tic Bomm. La collaboration entre Allison Miller avec Carmen Staaf a démarré quand Allison Miller a eu besoin d’un piano pour le Reykjavik Jazz Festival en 2015. Elle a appelé son ami le bassiste Todd Sickafoose qui lui a suggéré Carmen Staaf. La pianiste venait juste de finir sa formation au Thelonious Monk Institute of Jazz Performance et avait impressionné Todd Sickafoose lors d’un concert au Blue Whale de Los Angeles.

Une fois le lien établi, un baptême du feu de trois spectacles s’est ensuivi. La connection entre les deux musiciennes a été immédiate. Elles ont trouvé une âme sœur l'une dans l'autre. L’élément le plus important a été le degré de confiance qu’elles ont rapidement développé, leur permettant ainsi d'exploiter plus pleinement leur créativité et de stimuler leur dialogue musical.

Allison Miller et Carmen Staaf ont commencé à se voir régulièrement. Les répétitions les ont amenées à une nouvelle configuration, une ensemble avec danseurs. Allison Miller a grandi dans une famille éprise du mouvement et l’a immergé elle-même sur la scène de la jeune danse de Washington. Elle est ensuite devenue directrice musicale pour beaucoup de chorégraphes. Bien qu’elle ne soit pas elle-même danseuse, Carmen Staaf était attiré par la musique faite pour la danse, incluant l’afro-cubain, la salsa, les musiques d’Afrique de l’Ouest et la musique vocale indienne percussive.

Les expériences de Allison Miller et Carmen Staaf ont commencé à prendre la forme d'un projet d'enregistrement. Elles ont toutes les deux commencés à apporter des morceaux à leurs répétitions hebdomadaires, et bricolé des arrangements en faisant appel à des musiciens différents. Elles ont finalement choisi le bassiste Matt Penman pour compléter leur trio de base. Il s'est avéré être sur la même ligne, gourmand de musiques et ouvert d'esprit, sans parler de ses talents d’accompagnateur. Pour plusieurs morceaux, le trio est augmenté d’un ou deux souffleurs, en la personne du trompettiste Ambrose Akinmusire et du saxophoniste Dayna Stephens.