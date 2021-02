Alexis Bajot-Nercessian, les couleurs et les jours

A l’image du parcours de son instigateur, le pianiste Alexis Bajot-Nercessian, “Lown” qui paraît chez Coolabel, est une odyssée entre trois pôles : l’Orient, l’Europe et l’Amérique latine.

Alexis Bajot-Nercessian invité de Alex Dutilh

Lown, la couleur, en persan. Ce sont ces pigments qui font le sel de la vie. Les instants doux-amers. Les rythmes métissés de nos royaumes imaginaires, ou ce clair-obscur que l'on va chercher au bout de l'harmonie. L'irisation de notre imagerie cérébrale. La saveur de la lumière.

Un souffle dans les steppes d'Asie Centrale, les percussions dans les rues bouillonnantes de Caracas, ou le survol des coupoles bleues des mosquées de Samarcande. Autant d’impressions collectées au gré des périples du pianiste-compositeur Alexis Bajot-Nercessian et qui innervent les compositions du premier album du groupe Lown. Un jazz contemporain effervescent, mélodique, et qui fait assurément voyager.

Finaliste du tremplin La Défense Jazz Festival 2018, en tournée en Asie Centrale (festivals internationaux) et en résidence à Paris en 2019, Lown a multiplié les collaborations pour devenir un projet à géométrie variable, du trio (piano, contrebasse, batterie) au sextet (avec flûte, trompette et percussions), sans oublier le quartet originel.

Les compositions d’Alexis Bajot-Nercessian jouent avec les contrastes pour emmener là où l’on ne s’attend pas aller. Sur scène, le jeu entre parties écrites et improvisées laisse une forte marge de manœuvre aux protagonistes. Pour le plus grand plaisir du public qui dérive avec les musiciens le long du fil de l’improvisation. L’album est sorti le 12 février sur Le Coolabel.

Alexis Bajot-Nercessian est un pianiste au parcours atypique, d’abord ingénieur, puis diplomate, il a parcouru l’Amérique latine, vécu en Asie Centrale et en Russie, avant de devenir musicien. Alexis a grandi à Paris dans une famille russophone. Curieux de musique depuis l’enfance, il approche le piano jazz sur le tard, en parallèle d’études d’ingénieur et de sciences politiques. Son métier d’ingénieur le mène d’abord au Pérou et au Cambodge.

Puis il est recruté par le Ministère des Affaires étrangères et vivra deux ans en Ouzbékistan. Il sillonne l’Asie Centrale et y découvre la musique savante, les « makoms ». Après un séjour à Cuba, il restera ensuite près de six ans en Russie, tandis que l’envie de se consacrer plus entièrement à la musique se fait jour.

En 2013, l’envie se mue en décision. Il revient en France et se forme. Il suit plusieurs cursus : à la Bill Evans piano Academy auprès de Philippe Lebaraillec, Bruno Angelini, Etienne Guéreau, au Conservatoire de Montreuil, auprès de Stéphane Payen et Malo Valois, et au CRR avec Emile Spanyi.

Il obtient son DEM Jazz en 2016, et forme dans la foulée, à l’été 2016, le groupe Lown avec trois autres complices, Pierre Demange, Hugo Rivière et Léo Jeannet. Ils seront remarqués en 2018 en tant que finalistes à Jazz à la Défense.

Les compositions sont riches de ces influences géographiques et chacune offre une histoire parfois très libre, parfois très écrite, qui se suffit à elle-même, de laquelle on ne sort pas indifférent. Alternent pièces homogènes et objets à tiroirs, qui telles des poupées russes, offrent des surprises à chaque étape du récit. L’ensemble forme un tout cohérent qui ne sert que la poésie de l’instant..

Le persan, une langue parlée par le père d’Alexis, sert de fil conducteur à l’album, et nourrit un orient imaginaire qui invite l’auditeur au voyage. La plupart des titres ont des noms évocateurs en persan. Pour cette musique d’apparence très mélodique mais aux soubassements complexes, Alexis est entouré d’une équipe en conséquence.

Le pianiste et compositeur a ici élargi la formule initiale avec un Lown “Extended”. Amina Mezaache, flûtiste d’origine algérienne aux multiples collaborations, globetrotteuse versée dans les rythmiques latines, côtoie avec bonheur le percussioniste Nils Wekstein et le trompettiste Léo Jeannet. Ces derniers font corps avec la rythmique développée par le trio formé par Pierre, Hugo et Alexis. Deux invités apparaissent également, Andréa Romani avec son ney sur le titre Opening et Ellinoa, chanteuse que l’on ne présente plus, étoile montante de la scène jazz française, sur Amali.

