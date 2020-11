Aldo Romano, l'art de la renaissance

Mai 2019. Le Triton donne une carte blanche hebdomadaire à Aldo Romano. Les moments forts de ces quatre soirées sont rassemblés dans “Reborn”. Sortie vendredi 13 sur le label Le Triton/L’autre distribution.

Ces concerts ont donné lieu à des retrouvailles émouvantes avec des musiciens qui ont participé à des projets flamboyants qui ont jalonné le parcours musical d’Aldo Romano.

Quatre soirées de printemps aux Lilas, quatre bouquets de fleurs sauvages :

Aldo Romano batterie ‐ Jasper Van’t Hof piano, claviers(4 mai 2019)

"En ce temps‐là, je jouais avec Jean‐Luc Ponty, créateur incontournable du jazz au violon. Je le rejoins en Hollande pour une tournée. Aux claviers il y a un jeune homme, très drôle, plein de vie, entouré de machines électroniques, dont il tire des sons inédits. Moi qui préfère plutôt les sons acoustiques, j’ai été fasciné par son jeu." Aldo Romano

Aldo Romano batterie ‐ Enrico Rava trompette ‐ Baptiste Trotignon piano ‐ Daryll Hall contrebasse (11 mai)

"Enrico Rava, le trompettiste à la sonorité la plus belle qui soit. Il a joué avec les meilleurs, Gato Barbieri, Carla Bley, Steve Lacy les musiques les plus dingues ; puis il a écrit des mélodies solaires comme son Italie natale. Nous somme des frères d’âme depuis longtemps. Et surtout quand il y a Baptiste Trotignon au piano. Je le dis,et pas seulement ici : C’est le plus grand pianiste actuel ! Pour cette soirée exceptionnelle, il fallait un contrebassiste à la hauteur. C’est bien sûr l’indispensable Darryl Hall qui sera près de moi pour faire tourner la rythmique. Son swing, ses solos m’émerveillent." Aldo Romano

Palatino : Aldo Romano batterie ‐ Yoann Loustalot trompette- Glenn Ferris trombone ‐ Michel Benita contrebasse (17 mai)

"Palatino. Colline de la Rome des Césars. Pour moi le nom du train de Paris à Rome, qui m’emmenait en vacances avec mes parents, et plus tard rejoindre mes amis, musiciens ou fiancées. En train, surtout en 3eme classe, on entendait le bruit rythmé des rails frottés par l’acier des roues. Alors je chantais des heures entières.accompagné par ce tempo. Naturellement mon prochain groupe d’alors sera Palatino. Paolo Fresu à la trompette, Glenn Ferris fabuleux tromboniste, Michel Benita mon ami de toujours, formeront le 4et le plus excitant des années 90. Paolo est remplacé par Yoann Loustalot, trompettiste, musicien raffiné, au talent reconnu, que j’aime pour sa fluidité et son intelligence." Aldo Romano

Aldo Romano batterie ‐ Mauro Negri clarinette ‐ Géraldine Laurent sax alto‐ Henri Texier contrebasse (25 mai)

"Oui seulement du Jazz pour ce groupe. Avec Henri Texier. Que d’aventures, de mésaventures, de victoires, d’épreuves nous avons connues ensemble. Cinquante années autour du monde. Du placide Japon à l’incandescente Afrique. Et puis l’étoile Géraldine Laurent qui nous prouve que les chromosomes XX seuls suffisent pour jouer du jazz. Et comment ! Son Sax Alto fait crever de jalousie tous les machos du coin. Quant à Mauro Negri, son jeu de clarinette surpasse tout ce qu’on a entendu sur cet instrument si difficile à contrôler. J’exagère ? Non, vous entendrez..." Aldo Romano

