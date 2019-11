Alain Jean-Marie, le bop par les racines

Au sommaire aujourd'hui

Personnage aussi discret qu'inspiré, Alain Jean-Marie possède la subtilité harmonique, l'assise rythmique, l'amour de la phrase mélodique et le sens du toucher qui sont la marque des grands pianistes, et le distinguent à l'évidence comme un des solistes majeurs de la scène européenne.

Hommage à la rêverie féminine, “Pensativa” diffuse une atmosphère romantique au fil de ses douze plages, articulées principalement autour de standards du jazz et de compositions de grand jazzmen contemporains. En présentant ainsi son nouvel album, le pianiste Alain Jean-Marie invite à rêver d’horizons lointains, le regard perdu au-delà des océans dans un climat délicatement doux-amer.

Né en 1945 à Pointe-à-Pitre, Alain Jean-Marie apprend le piano en autodidacte dès l'âge de huit ans. Adolescent, il fait ses débuts professionnels dans les bals en Guadeloupe, et en particulier au sein de l'orchestre de Robert Mavounzy. De 1967 à 1970, Alain Jean-Marie fait des allées et venues entre le Canada (l'été) et les Antilles (l'hiver). En 1969, il enregistre « Piano Biguines », prémices d'une série qui débouchera vingt-trois ans plus tard sur le premier enregistrement de « Biguine Reflections ».

En 1973, Alain Jean-Marie s'installe à Paris, et a la chance de jouer très vite avec Al Lirvat, musicien qu'il admire profondément. Rapidement reconnu comme un partenaire de premier choix, il est abondamment sollicité depuis lors, et accompagne régulièrement le gotha du jazz sur scène (Chet Baker, Sonny Stitt, Art Farmer, Johnny Griffin, Lee Konitz, Bill Coleman, Max Roach, Benny Golson, Dee Dee Bridgewater, Christian Escoudé...) et enregistre avec les plus grands (Abbey Lincoln, Jackie McLean, Billy Higgins, Charlie Haden, Niels-Henning Orsted Pedersen, Barney Wilen, Henri Texier, Aldo Romano, Michel Graillier…).

A compter du début des années 90, Alain Jean-Marie tourne toujours dans un contexte jazz (avec John Betsch, Gilles Naturel, Philippe Soirat, Anne Paceo, Darryl Hall, Guillaume Naturel, Olivier Témime, etc.), enregistre en solo et en trio, mais développe également le répertoire de son trio « Biguine Reflections », qui puise à la fois dans ses racines antillaises sa culture be-bop et qui fera des émules.

Les années 2000 le voient créer plusieurs duos. Un premier avec son ami l’écrivain Daniel Maximin, alliant musique et poésie. Un deuxième avec la chanteuse Morena Fattorini : le répertoire, constitué d'arrangements et de compositions originales, permet, en faisant dialoguer les mémoires musicales écrites et orales (chants baroques, airs d'opéra, lied allemand, jazz, improvisation, polyrythmies afro-américaines et caribéennes...), de créer un langage musical original.

En 2006, un documentaire réalisé par Alexandre Lourié lui est consacré. En 2009, Alain publie un merveilleux album en hommage à la Guadeloupe intitulé « Gwadarama ». Et en 2019, le Tropical Jazz Trio, constitué avec ses partenaires musicaux de longue date Patrice Caratini et Roger Raspail, publie son premier album. (D’après Martine Palmé)

Où écouter Alain Jean-Marie

A Paris (75) vendredi 08 et samedi 09 novembre à 21h30 au Sunside

Alain Jean-Marie (piano)

Darryl Hall (contrebasse)

Donald Kontomanou (batterie)