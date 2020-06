Aka Moon, l'Opus 11 de Beethoven et le Quatuor Ébène

Pour aborder l’Opus 111 de Beethoven par la face jazz, Aka Moon met les bouchées doubles : le trio devient sextet. Sortie chez Outhere Music.

Les innovations apportées notamment dans le domaine rythmique ont laissé perplexes la plupart des contemporains du compositeur.

Invités dans le cadre de la journée du Quatuor Ebène :

Raphaël Merlin , violoncelliste

, violoncelliste Pierre Colombet, violoniste

En plus d'être l'une des oeuvres les plus symboliques de Beethoven, la Sonate n°32 pour piano op.111 (1821-22) constitue une démonstration de modernité radicale. Elle entame l'éclatement de la forme sonate, pilier formel pour tout compositeur du siècle précédent et introduit dans son deuxième mouvement une nouvelle façon de la phrase musicale, jusqu'à être considéré par certains comme les prémices du jazz.

Voici un espace idéal à investir avec le trio Aka Moon qui fait appel pour l'occasion à trois personnalités musicales fortes : le chanteur Fredy Massamba, qui introduit sa force expressive de « storyteller » africain ; l'étoile montante de l’accordéon portugais João Barradas qui apporte une modernité urbaine avec la particularité de jouer à la fois des instruments acoustiques et électroniques et le pianiste Fabian Fiorini, compagnon de longue date du trio, qui agit en tant que « musicien-miroir » de la sonate de Beethoven. C'est dans ce carrefour de sens aux résonances multiples que Fabrizio Cassol approche cette sonate toute particulière, en synchronisant des espaces émotionnels au-delà des époques, des cultures, des points de vue sociaux ou esthétiques.

Fabrizio Cassol (saxophone alto)

Michel Hatzigeorgiou (Fender basse)

Stéphane Galland (batterie)

Fredy Massamba (voix)

João Barradas (accordéon, accordéon synthé)

Fabian Fiorini (piano)

Programmation musicale

18h06 - Aka Moon « Opus 111 »

Bee is Black (Fabrizio Cassol)

Fabrizio Cassol (saxophone alto), Michel Hatzigeorgiou (Fender basse), Stéphane Galland (batterie), Fredy Massamba (voix), Fabian Fiorini (piano)

Outhere 664

18h17 - Aka Moon « Opus 111 »

She Talks to Beethoven (Frabrizio Cassol)

Fabrizio Cassol (saxophone alto), Michel Hatzigeorgiou (Fender basse), Stéphane Galland (batterie), João Barradas (accordéon), Fabian Fiorini (piano)

Outhere 664

18h29 - Michel Portal, Quatuor Ébène « Eternal Stories »

Solitudes (Michel Portal)

Michel Portal (clarinette basse), Xavier Tribolet (claviers), Richard Héry (batterie), Pierre Colombet (violon), Gabriel Le Magadure (violon), Adrien Boisseau (alto), Raphaël Merlin (violoncelle)

Erato 0190295839567

18h37 - Yaron Herman « Muse »

Isobel (Devries, Björk, Sigurdsson, Hooper)

Yaron Herman (piano), Matt Brewer (basse), Gerald Cleaver (batterie), Pierre Colombet (violon), Gabriel Le Magadure (violon), Mathieu Herzog (alto), Raphaël Merlin (violoncelle)

Laborie LJ06

18h - Kronos Quartet « Music of Bill Evans »

Nardis (Bill Evans)

David Harrigton (violon), John Sherba (violon), Hank Dutt (alto), Joan Jeanrenaud (violoncelle), Eddie Gomez (contrebasse)

Landmark 1510-2

Specs Powell « Movin' In »

All Or Nothing At All (Lawrence, Altman)

Ray Copeland (trompette, arrangements), Leon Merian (trompette), Jimmie Dahl, Jimmy Cleveland (trombone), George Dorsey (saxophone alto, flûte), Sahib Shihab (saxophone alto, saxophone baryton), Aaron Sachs (saxophone ténor, clarinette), Pritchard Cheeseman (saxophone baryton), Clyde Lombardi (contrebasse), Specs Powell (batterie)

Roulette 29218

Brussels Jazz Orchestra « Echange »

Echange (Pierre Drevet)

Claire Vaillant (voix), Pierre Dervet (bugle), Frank Vaganée (saxophone alto et soprano), Dieter Limbourg (saxophone alto), Kurt Van Herck (saxophone ténor), Bart Defoort (saxophone ténor), Bo Van der Werf (saxophone baryton), Serge Plume (trompette, bugle), Antoine Colin (trompette, bugle), Jean-Paul Estiévenart (trompette, bugle), Jeroen Van Malderen (trompette, bugle), Frederik Heirman (trombone), Ben Fleerakkers (trombone), Dree Peremans (trombone), Laurent Hendrick (trombone basse), Nathalie Loriers (piano), Hendrik Braeckman (guitare), Bart De Nolf (basse), Toni Vitacolonna (batterie)

Lilananda 3760301210504