Adam Bałdych, rimes et vers libres d'un violoniste

Le violoniste et compositeur Adam Bałdych marque le dixième anniversaire de son arrivée chez ACT avec un album important. "Poetry" n'est pas seulement immédiatement séduisant, il révèle aussi de la profondeur, de la sincérité et de l'âme.

Les remarques fortuites peuvent avoir de lourdes conséquences… Lorsque Adam Bałdych commençait à travailler sur les compositions de ce nouvel album, l'un des premiers commentaires qu'il a reçus d'un ami était la phrase "tu es un poète du violon". Cette remarque ne lui a pas seulement donné le titre de l'album. Elle l'a également amené à réfléchir à l'effet que la musique a sur lui et que, par extension, elle peut espérer avoir sur d'autres personnes...

Adam Bałdych, décrit par Stuart Nicholson de Jazzwise comme "probablement le plus grand violoniste de jazz aujourd'hui", explique cette impulsion très simplement : "Je veux communiquer." Il a un fort désir, comme il l'explique, de "créer une musique qui entrera dans la vie des gens et restera avec eux". Ces convictions ont été renforcées et apparemment rendues plus urgentes par le déclenchement de la pandémie. Il a commencé à se poser la question : "Qu'y a-t-il dans l'histoire de ma vie que je puisse partager ?" Et cela l'a conduit à son tour à rechercher des âmes sœurs à placer aux côtés des siennes. C'est ainsi que nous trouvons l'une des grandes voix lyriques du jazz européen, le trompettiste sarde Paolo Fresu, dont Adam Bałdych dit : "Cette connexion de l'âme est la chose fondamentale et la plus importante, qui peut ensuite être exprimée dans la musique." Paolo Fresu est présent sur cinq morceaux, notamment sur le titre Poetry, véritable joyau au cœur de ce programme.

Nous entendons également un saxophoniste avec lequel Adam Bałdych ressent une affinité particulièrement forte, Marek Konarski. Les deux musiciens ont grandi dans la même ville, Gorzów, à une dizaine d'années d'intervalle, mais leurs chemins se sont séparés au cours des années où Marek Konarski s'est installé au Danemark, où il participe toujours à plusieurs projets. Adam Bałdych déclare : "Il est plus jeune que moi, mais nous avons tellement de choses en commun que j'ai parfois l'impression que nous avons dû nous connaître dans une vie antérieure." Ce sentiment que ce groupe produit une musique ancrée dans une réalité passée est présent dès le morceau d'ouverture, I Remember.

La décision de placer sa propre voix solo aux côtés des autres dans "Poetry" marque une nouvelle étape dans le parcours musical de Adam Bałdych, qui s'éloigne de la virtuosité pour se rapprocher du type d'expression qui lui semble le plus naturel. "J'ai arrêté d'essayer d'être un virtuose produisant beaucoup de notes. Je veux raconter une histoire, et façonner et équilibrer la simplicité avec le langage innovant du violon."

Il a également - littéralement - approfondi sa démarche musicale, grâce à l'utilisation du violon renaissance, accordé une septième en dessous du violon normal. Cette couleur sonore est devenue plus confiante, et on peut l'entendre dans son expression la plus ardente et la plus mélancolique sur la courte mélodie Grace, profondément touchante.

"Poetry" est également un album marquant pour Adam Bałdych dans un autre sens. Il y aura bientôt dix ans qu'il a participé à un spectacle de fin de soirée au club Quasimodo dans le cadre du Jazz Fest Berlin en 2011. Cette performance, à laquelle participait également le pianiste Krzysztof Dys, qui fait désormais partie du groupe régulier de Adam Bałdych, a conduit Siggi Loch à signer le violoniste dès le lendemain sur le label ACT, Il s'agit du sixième album du Polonais pour le label.

D'autres changements sont intervenus dans la vie de Adam Bałdych au cours de l'année écoulée. L'album est dédié à la femme du violoniste, Karina, et à son jeune fils Teodor, né en 2020. Le temps passé hors de la route a clairement eu ses compensations, et lorsque Adam Bałdych parle, son esprit profondément positif transparaît : "Les troubles donnent l'opportunité de faire des choses que vous ne feriez pas normalement. J'ai une âme d'improvisateur".

Adam Bałdych ressent également un lien très fort avec le quartet régulier avec lequel il travaille depuis trois ans. Krzysztof Dys au piano, Michał Barański à la basse, Dawid Fortuna à la batterie et Adam Bałdych lui-même ont travaillé ensemble avec succès sur "Sacrum Profanum". Au cours des trois dernières années, la confiance s'est approfondie. La façon dont ils s'accordent sur "Poetry" montre qu'ils sont un groupe au plein du terme. "Nous explorons vraiment ensemble, nous travaillons sur la musique comme le fait un quatuor à cordes", dit-il. Et l'auditeur peut entendre dans des morceaux tels que I Remember et Open Sky, avec leur énergie folk, à quel point le groupe est désireux de s'aventurer dans un contexte live.

(extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)