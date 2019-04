Adam Baldych la Renaissance du violon jazz

Alice Clark « Alice Clark » I keep it hid (Jimmy Webb) Alice Clark (voix), Ernie Wilkins (direction, Arrangements), Joe Newman (trompette), Sonny Cohn (trompette), Charles Fowlkes (saxophone Baryton), Cornell Dupree (guitare), Earl T. Dunbar (guitare), Ernies Hayes (orgue Hammond), Paul Griffin (piano, Orgue Hammond), Gordon Edwards (basse), Bernard Purdie (batterie), Maxine Weldon (choeurs), Ellerine Harding (choeurs) LABEL : WE WANT SOUNDS ANNÉE : 1972