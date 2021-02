Académie Charles Cros, les coups de cœur jazz et blues

Les coups de cœur jazz et blues de l’Académie Charles Cros 2020.

Les coups de cœur jazz et blues de l'Académie Charles Cros

Pensé pour mettre en lumière la diversité de la production phonographique et l’exigence artistique dans tous les domaines musicaux, le Palmarès annuel de l’Académie Charles Cros est un rendez-vous très attendu. Issus des Coups de cœur proclamés aujourd’hui, les deux Grands Prix - l’un jazz, l’autre blues-soul - ne seront dévoilés que le mois prochain, les Prix In Honorem eux, sont annoncés dans Open Jazz.

Fondée au lendemain de la guerre en 1947, l’Académie Charles Cros défend la diversité musicale, veille à la préservation de la mémoire sonore, soutient la création, le développement de carrière des artistes, l’esprit d’entreprise et le courage des éditeurs graphiques et phonographiques. A l’aube du XXIe siècle, elle se dote de nouveaux statuts et d’objectifs élargis, entreprend d’internationaliser sa composition, décide de mener désormais son action non plus une fois par an mais tout au long de l’année.

L’Académie Charles Cros, c’est aujourd’hui un collectif d’une centaine de spécialistes sociétaires (élus) et d’experts associés, français et étrangers, qui apportent bénévolement leur concours aux missions que s’est assignée l’Académie Charles Cros.

Ils sont répartis en 8 commissions thématiques pour la musique et la parole. Un réseau de partenaires. Au fil de ces dix dernières années, l’Académie Charles Cros s’est progressivement engagée dans des collaborations, sur des objectifs partagés, avec un réseau dense de partenaires, associations, festivals, lieux de scène, collectivités territoriales. Elle coopère étroitement avec la Fédération des festivals de chanson francophone.

Ce maillage permet à l’Académie Charles Cros de ne pas dissocier son soutien aux productions sonores et audiovisuelles du spectacle vivant, et de favoriser les rencontres entre les acteurs de la vie culturelle et les publics.

Académie Charles Cros - Coups de cœur Jazz, Blues & Soul 2020

Coups de cœur jazz (par ordre alphabétique)

Ambrose Akinmusire «On the tender spot of every calloused moment» (Blue Note / Universal)

Samuel Blaser - Marc Ducret «Audio Rebel» (Blaser Music / https://samuelblaser\.bandcamp\.com/album/audio\-rebel )

David Linx «Skin In The Game» (Cristal Records / Sony Music)

Nduduzo Makhatini «Modes of Communication : Letters From the Underworlds» (Blue Note/Universal)

Benjamin Moussay «Promontoire» (ECM / Universal)

Vincent Peirani - Emile Parisien «Abrazo» (ACT / PIAS)

Sylvain Rifflet / Jon Irabagon /Sébastien Boisseau / Jim Black «Rebellion(s)» (BMC / Socadisc)

Maria Schneider «Data Lord» (ArtsistShare / www.artistshare.com)

«Data Lord» (ArtsistShare / www.artistshare.com) Christian Scott a Tunde Adjuah «Axiom» (Ropeadope / https://christianscott\.bandcamp\.com/album/axiom )

Martial Solal – Dave Liebman «Masters in Paris» (Sunnyside / Socadisc)

ont participé au vote Jazz :

Philippe Carles, Alex Dutilh, Arnaud Merlin, Nathalie Piolé, Xavier Prévost, Jean-Michel Proust, Daniel Yvinek

Coups de cœur Blues & Soul (par ordre alphabétique)

Don Bryant « You Make Me Feel » (Fast Possum Records / Sony)

« You Make Me Feel » (Fast Possum Records / Sony) Fantastic Negrito « Have You Lost Your Mind Yet ? » (Cooking Vinyl / PIAS)

« Have You Lost Your Mind Yet ? » (Cooking Vinyl / PIAS) Son Little « Aloha » (Anti- The Orchard)

Ont participé au vote Blues & Soul :

Joe Farmer, Stéphane Koechlin, Jacques Périn, Jean-Michel Proust et Nicolas Teurnier.

Prix in honorem jazz

Maria Schneider à l'occasion de la publication de «Data Lord», pour l'ensemble de sa carrière, la singularité et l'indépendance de sa démarche, tant pour la constitution, l'extrême qualité et la pérennité de son orchestre, que sur le plan de la diffusion, notamment parce qu'elle a été pionnière dans la démarche du financement participatif et de la commercialisation directe des disques via la plateforme ArtistShare

Prix in honorem Blues & Soul

Lucky Peterson pour son rôle dans la popularisation du blues en France, de 1992 à sa récente disparition, à l'occasion de la sortie de "50 – Just Warming Up!" (Jazz Village/PIAS)