Abdullah Ibrahim, la solotude lui va si bien

Agé de 86 ans, le célèbre compositeur et pianiste sud africain Abdullah Ibrahim revient avec un nouvel album intitulé “Solotude”. Enregistré à l’occasion de son dernier anniversaire au Hirzinger Hall en Allemagne, l’album est publié via le label londonien Gearbox. Un partenariat France Musique.

Au vu des restrictions liées à la situation sanitaire à l’époque de l’enregistrement, le traditionnel concert d’anniversaire qu’Abdullah Ibrahim était supposé donner a été opportunément remplacé par l’enregistrement d’un piano solo. L’équipe technique est dispersée dans la salle, le public inexistant, pourtant la communion du musicien avec le piano est chaleureuse et intemporelle. Reconnu pour son acoustique, le Hirzinger Hall s’est révélé être l’endroit idéal pour une telle performance.

Ce nouvel album fait suite à “The Balance” enregistré avec son groupe Ekaya, également paru chez Gearbox, en 2019. “Solotude” est une œuvre à la fois méditative, mélancolique et inspirante. Même en solo, Abdullah Ibrahim est capable de cocher de nombreuses cases stylistiques du jazz moderne en revisitant ici quelques classiques de son répertoire, d’autres morceaux d’albums plus récents et en dévoilant de nouvelles compositions telles que _In-Temp_o, Once Upon A Midnight, et Signal On A Hill.

Le célèbre Blue Bolero, qui revient plusieurs fois, comme en fil rouge, illustre parfaitement le ton de l’enregistrement, fluctuant à merveille entre mélodies évocatrices et thèmes nostalgiques qui sont aussi profondément personnels qu’ils sont hypnotiques. Malgré sa courte durée à chaque fois, ce morceau est une invitation à la contemplation et met en lumière la nature hautement intimiste de l’album ainsi que le jeu si particulier d’Abdullah Ibrahim.

Ce sentiment de réminiscence procuré par l’album est souligné par le pianiste dans les liner notes de l’album, se rappelant de son premier contact avec la musique et faisant le point sur son illustre carrière : "À 6 ans, je touchais ma première note de piano, du bout de l’index. 80 ans et 10 doigts plus tard - et après un long voyage qui m’a conduit de Cape Town aux quatre coins du monde et amené à côtoyer les plus illustres mentors - l’index s’est dévoilé pour ne jouer plus qu’une seule note, celle de l’unité universelle.”

Abdullah Ibrahim (d’abord connu sous le nom de Dollar Brand) est l’un des plus célèbres musiciens d’Afrique du Sud. Né sous le régime de l’apartheid, où le jazz était considérée comme un acte de résistance, sa musique est souvent perçue comme un symbole de liberté. Son morceau anti-apartheid Mannenberg (publié sous le nom de Capetown Fringe aux Etats-Unis) est devenu un hymne national officieux d’Afrique du Sud, et il a même été joué à l’intronisation de Nelson Mandela où ce dernier a désigné Abdullah Ibrahim comme “notre Mozart”.

De Duke Ellington à Max Roach en passant par John Coltrane et Ornette Coleman, la liste de ses collaborations est impressionnante. Il est également le père de la rappeuse Jean Grae. Plus tôt cette année, Abdullah Ibrahim s’est vu décerner l’Ordre du Soleil Levant par le gouvernement japonais, l’une des plus hautes distinctions du pays. Il a aussi fait partie des lauréats étrangers des Spring Imperial Awards de 2020 remis par sa majesté, l’empereur du Japon. Ce prix a été donné à Abdullah en reconnaissance d’une vie dédiée à l’émancipation du peuple sud africain, et de sa contribution à l’amitié nippo-sud-africaine à travers son œuvre, ses concerts et sa compréhension profonde de la spiritualité et de la culture japonaises.

