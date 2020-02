Aaron Diehl, le vagabond céleste

L’élégance pianistique et la sophistication musicale d'Aaron Diehl sont à nouveau au cœur de son troisième album pour Mack Avenue, “The Vagabond”. Un styliste raffiné.

Au sommaire aujourd'hui

Aaron Diehl à la Une

“The Vagabond”, avec Paul Sikivie à la contrebasse et Gregory Hutchinson à la batterie, comprend des morceaux originaux de Aaron Diehl, des musiques d'anciens grands noms du jazz, comme John Lewis et Sir Roland Hanna, ainsi que des compositeurs classiques Sergei Prokofiev et Philip Glass. Cet éventail de répertoire suggère une sorte de double vie musicale, un état de fait qui a contribué à donner son titre à l'album.

Hommage à Lyle Mays article Hommage à Lyle Mays

3 invitations pour 2 pour le concert de Fred Nardin samedi 15 février à 21h au Crescent à Mâcon (71). Cliquez sur " contactez-nous " et laissez vos nom et prénom. 1 invitation pour les 3 premiers mails.

pour le concert de samedi 15 février à 21h au Crescent à Cliquez sur " " et laissez vos nom et prénom. 1 invitation pour les 3 invitations pour 2 pour le concert de Fred Nardin mercredi 19 février à 21h au Sunside à Paris (75). Cliquez sur "contactez-nous" et laissez vos nom et prénom. 1 invitation pour les 3 premiers mails.

"J'ai toujours été fasciné par la gamme de timbres et de couleurs du piano", déclare Aaron Diehl. "Cela est en partie dû à mon intérêt antérieur pour la littérature classique pour piano. Quel que soit le genre, j'essaie de garder une conscience du son et des nuances. Le fait d'avoir eu l'occasion de travailler avec Philip Glass ou d'interpréter le Concerto en fa de George Gershwin avec l'Orchestre Philharmonique de New York m'a encouragé à élargir mon approche pianistique. Ils m'ont placé dans des situations complètement en dehors de ma zone de confort".

Diplômé de la Juilliard School en 2007, Aaron Diehl y avait étudié avec la virtuose russe Oxana Yablonskaya. "Elle me rappelle encore les larmes que je n’arrivais pas à retenir lorsqu'il lui arrivait de jouer pendant nos leçons", se souvient-il, "avec un son si profond et si riche. Elle savait que j'étais sensible à certaines qualités musicales. Je me disais souvent : "J'aimerais pouvoir faire ça".

à réécouter émission Jazz Club Cécile McLorin Salvant & Aaron Diehl Trio au New Morning

Il s'avère qu'il pouvait le faire. Pourtant, à l'époque, il se concentrait sur l'interprétation du jazz, étudiant avec Kenny Barron et Eric Reed (Diehl a également travaillé en étroite collaboration avec Fred Hersch ces dernières années). L'invitation à interpréter la musique de Glass, comme l'opportunité de se produire avec le Philharmonique - qui était facilité par son directeur musical de l'époque, Alan Gilbert - est devenue à la fois une très agréable opportunité... et un véritable défi. Tout cela a porté ses fruits.

"Il est difficile d'imaginer que Gershwin n'aurait pas été impressionné", a écrit le New York Times à propos de la prestation de Diehl sur Gershwin. "Le public l’était : il a fait une ovation enthousiaste à M. Diehl." Son interprétation de Glass's Etudes a également été célébrée. "L'interprétation de Diehl de l'Etude n°3 a atteint un rythme délicieux et a montré un équilibre merveilleux des mains et de l’expression", a rapporté la Washington Classical Review. "La musique de Glass exige souvent une sorte d'éclat sans émotion, que Diehl a parfaitement saisi dans l'Etude n°4."

"Avec Philip Glass, je continue à trouver comment maintenir l'intégrité de ce monde sonore, et aussi à incorporer mes propres idées dans son langage", dit le pianiste. "D'autre part, en tant que musicien également intéressé par l'intégration des traditions musicales afro-américaines, je découvre différentes approches pour jouer en tant que soliste avec des orchestres dans ce contexte", dit Diehl, résumant la situation : "C'est un peu une existence itinérante". D'où le titre de l'album, “The Vagabond”.

Pourtant, ses racines sont profondes. Il a reçu la bourse Cole Porter 2011 de l'American Pianists Association, le prix de la Jazz Journalists Association 2013 comme artiste émergent., La Monterey Jazz Festival Commission Artist lui a fait une commande en 2014 et il fut l'un des plus jeunes musiciens à recevoir cet honneur, pour lequel il a composé Three Streams of Expression, dédié au pianiste et compositeur John Lewis. Auparavant, en 2002, Aaron Diehl avait été récompensé comme soliste au concours "Essentially Ellington" du Lincoln Center, après quoi il avait été invité à faire une tournée européenne avec le Wynton Marsalis Septet. Plus récemment, pendant cinq ans, Aaron Diehl a été le directeur musical de la chanteuse Cécile McLorin Salvant, entre 2014 et 2018.

Les différents morceaux de “The Vagabond” reflètent les influences et les idées qui ont façonné le monde sonore de Aaron Diehl, ainsi que les musiciens qui composent son trio. Ils ont eu la rare occasion de tourner ensemble pendant plusieurs semaines avant d'entrer en studio. Le répertoire touche à de multiples aspects de l'expérience de vie du pianiste. Par exemple, "Une histoire souvent racontée, rarement entendue" de Sir Roland Hanna représente le travail d'un musicien qui a reçu une formation classique et, selon Diehl, "a eu une approche similaire de ce que je chéris".

(extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)