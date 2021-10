Andy Emler MegaOctet, le premier live

« Just a beginning » qui paraît chez PeeWee ! est le premier témoignage discographique d’un concert du MégaOctet de Andy Emler.

Un concert du MégaOctet est une expérience sensorielle particulière.

Ce qui nous emporte, nous fascine, provient d’une énergie collective unique ; un ensemble de forces individuelles savamment combinées pour la fabrication d’une transe, d’une fusion immédiatement reconnaissable. Cette fabrication nous est donnée à déguster dans une cérémonie parfaitement réglée.

Le MégaOctet a ses recettes, ses passages requis, immanquables. A la manière d’un combo rock revenant toujours plus intensément sur sa profondeur de chant, l’orchestre a su au fil des ans se forger une façon à lui de vibrer à l’unisson. Un unisson extravagant, jubilatoire, parfois drôle, toujours très puissant, envoûtant.

Ces 20 dernières années, le MégaOctet s’est consolidé notamment autour de : Laurent Blondiau (trompette), Philippe Sellam et Guillaume Orti (sax alto), Laurent Dehors (sax ténor, clarinettes), François Thuillier (tuba), Eric Echampard (batterie), François Verly (percussions) et Claude Tchamitchian (contrebasse). Et bien sûr de Andy Emler (piano, claviers, direction).

lls sont aujourd’hui, les gardiens d’une flamme qui traverse le temps, marque ses époques. Si tous ces forts en gueule, ces personnalités ébouriffantes ont été si fidèles c’est bien pour ce moment extatique qu’ils vivent et nous donnent à vivre lors d’un concert. L’œuvre de Andy Emler avec son MégaOctet est là : au moment du concert, sans distance, sans artifice, il a le don du partage. Et cet instant si méticuleusement préparé est propice à toutes les découvertes les plus fructueuses, aux joies nouvelles.

Si rien ne remplacera jamais l’expérience du contact direct avec ce groupe hors norme, cet enregistrement est, enfin, une traduction satisfaisante de l’Univers du « Méga » sur scène. Réalisé sous les bons auspices du festival de Nevers, il permet aussi d’entendre les improvisateurs voltigeurs que sont Médéric Colignon, Thomas de Pourquery et Nguyên Lê, tous trois revenus « au bercail » le temps de ce programme inédit.

…. Just a beginning : comme son nom l’indique. Un Orchestre tout frais, éternellement au (re) commencement.

Vincent Mahey

30 ans et just a beginning… Un début pour tout musicien qui ne perd jamais l’envie de découvrir, de rencontrer, de progresser et d’apprendre. Le travail de plusieurs vies, quoi !

30 ans c’est aussi le parcours de toutes ces amitiés fidèles avec ces formidables virtuoses dont certains étaient là dès le début de l’expérience en 1989 (François Verly , Philippe Sellam , Nguyên Lê).

Quelle chance de pouvoir développer, expérimenter, composer avec un entourage qui vous fait totalement confiance. C’est aussi cette confiance, cette fidélité que l’on retrouve chez mes deux amis, Vincent Mahey et Gérard de Haro, ingénieurs du son et producteurs respectivement des deux labels : PeeWee ! Et La Buissonne.

C’est cette confiance et cet échange d’énergies positives qui, au fil du temps, permet à un compositeur de rester libre et sans concessions dans son travail. Un véritable luxe.

Merci à Roger Fontanel, de D’Jazz Nevers, d’avoir consacré une soirée entière de son festival pour fêter les 30 ans du MegaOctet.

Merci, merci à Camille Janodet, pour ses idées, son sens de l’anticipation qui permet la réalisation de beaux projets au fil des années, à Gustavo Mezo pour son enthousiasme et son travail au sein de la Compagnie aime l’air, ainsi qu’à Fabien Enger pour son coup de main dans cette période

Andy Emler.

Trente ans (et plus maintenant....) que je suis conquis, fasciné et tourneboulé par l'écriture d'Andy Emler pour le MegaOctet. Souvenir lointain d'une préfiguration de ce groupe hors-norme, lors d'un concert dans une université de la Banlieue Nord, fin 1989. Nguyên Lê, François Verly et Philippe Sellam étaient déjà dans l'orchestre : des vétérans en quelque sorte. Et puis, quelques semaines plus tard, la naissance officielle du MegaOctet dans un concert au Sceaux What, dont j'avais rendu compte dans Jazz Magazine.

Ensuite, au fil des ans, des concerts auxquels j'ai assisté, des disques que j'ai écoutés, et diffusés sur France Musique, des projets faramineux que j'ai accompagnés, en les diffusant à la radio (la rencontre avec les Percussions de Strasbourg), ou en organisant un concert et son enregistrement à Radio France : Présences d'Esprits, en tandem avec l'ensemble Archimusic de Jean-Rémy Guédon, et la voix d'Élise Caron. Bref quelques-uns des grands moments de ma vie professionnelle dans le jazz sont associés au MegaOctet.

Et ce n'est pas fini : pour l'amateur que je n'ai jamais cessé d'être, les émois jazzistiques restent marqués par le MegaOctet, en raison notamment de l'imparable esprit collectif qui anime ce groupe sans pareil. L'écriture d'Andy est aussi vivante que savante, les surprises fusent, la complexité ruse avec l'irrépressible spontanéité dont le jazz ne devrait jamais se départir. Mais le facteur décisif, par-delà le musical, c'est l'humain.

La formidable cohésion de ce groupe d'amis, la jubilation qui en résulte. Et, plus que tout, l'humanité profonde du musicien, cette énergie bienveillante, cet esprit positif qui rayonne jusqu'au cœur d'une musique intensément vivante ! Le retour provisoire au bercail, en qualité d'invités, de solistes exceptionnels qui furent aussi des compagnons de route du MegaOctet, en fait un objet musical étincelant. Le concert, auquel j'assistais, m'avait conquis. Ce disque, qui le fait revivre, me laisse sans voix, ni mots.

Xavier Prévost (extrait du communiqué de presse)

A Paris (75) mardi 16 novembre à 20h30 au 360 Music Factory

Andy Emler (piano, compositions)

Laurent Blondiau (trompette)

Guillaume Orti (saxophone alto)

Philippe Sellam (saxophone alto)

Laurent Dehors (saxophone ténor, clarinette)

François Thuillier (tuba)

Claude Tchamitchian (contrebasse)

Eric Echampard (batterie)

François Verly (percussions)

Invités :

Nguyên Lê (guitare électriqueà

Géraldint Leurent (saxophone alto)

Médéric Collignon (cornet, voix)

Vincent Mahey (ingénieur du son)