30 ans de département jazz au CNSMDP

France Musique célèbre les 30 ans de l'installation du CNSMDP à la Villette - du 3 au 7 décembre.

Au sommaire aujourd'hui

Les 30 ans du CSNMDP à la Une

à réécouter événement France Musique célèbre les 30 ans de l'installation du CNSMDP à la Villette - du 3 au 7 décembre

Jazz au Trésor article Jazz au Trésor : Gary Peacock - The Beginnings

à lire aussi article La SACEM dévoile ses Grands Prix

Jazz Agenda article Jazz Agenda Fantôme

François Jeanneau enseignait le jazz au conservatoire depuis 1991, c'était une option pour les élèves ”classiques”. Le département - the real one, ouvert à l’extérieur - fut créé par François Jeanneau en 1993. Ils n'étaient que deux au début, François et Hervé Sellin. Suivirent Jean-François Jenny-Clark, Daniel Humair et François Théberge. François Jeanneau resta à le tête du département jusqu’en 2000. François Théberge lui succéda jusqu'en 2003, avant de passer le main à Riccardo Del Fra.

Depuis sa prise de fonction de directeur artistique du département, en 2004, Riccardo Del Fra a organisé un nombre important d’événements. Les concerts n’ont pas été tous filmés mais ont souvent été enregistrés. Avec des invités américains mais aussi aves des français et des européens. Quatre grandes master classes et une quinzaine d’interventions diverses ont lieu dans chaque année scolaire ; toujours autour d’une thématique déterminée l’année précédente. La thématique de 2020-21, en résonance avec le contexte général est : A Love Supreme : jazz, improvisation et spiritualité.

La liste des noms de musiciens intervenus dans le département jazz parle d'elle-même : Fred Hersch, Jimmy Cobb, Craig Taborn, Larry Grenadier, Jeff Ballard, Mark Turner, Aaron Parks, Tim Berne, Rufus Reid, Dave Liebman, Billy Hart, Wynton Marsalis, David Binney, Eddie Gomez, Danilo Perez, John Patitucci, Marc Copland, Kenny Wheeler, John Taylor, Archie Shepp, Anders Jormin, Eddie Henderson, Kurt Rosenwinkel, Phil Markowitz, Adam Nussbaum, Marc Johnson, Mark Dresser, Joey Baron, Jeff Boudreaux, Rick Margitza, Patrick Zimmerli, Ali Jackson, Django Bates, John Ruocco, David Friedman, Marc Ducret, Benoît Delbecq, Pierre Bertrand, Brice Wassy, Alain Jean-Marie, Christian Vander, Simon Goubert, Louis Sclavis, Bruno Chevillon, Joachim Kuhn, Joëlle Léandre, Peter Weniger, Claude Tchamitchian, Pierrick Pedron, Pierre Boussaguet, Henri Texier, Jean-Philippe Viret, Enrico Pieranunzi, Paolo Fresu, Claudio Fasoli, Maurizio Giammarco…

Depuis 1998, Riccardo Del Fra donne des cours de contrebasse, de section rythmique, de répertoire et a en charge l'atelier de 3e année et l’atelier des Master. En 2002, avant d’être le responsable du département, convaincu des vertus de la transversalité, il a créé une classe d’écriture et improvisation expérimentales (passerelles avec la musique contemporaine, grâce aux interventions des profs de l'établissement, avec la danse, la littérature et la vidéo. En 2004, il a ajouté une classe de composition, dont il s’occupe également. Ces cours sont nécessaires et complémentaires aux cours d’arrangement de François Théberge. Depuis une dizaine d’années, d’autres cours ponctuels ont vu le jour dans le domaine de l'écriture, en faisant intervenir Pierre Bertrand pour la Musique du 20ème siècle et Anthony Girard pour des cours d’orchestration classique.

Aujourd’hui l’équipe pédagogique est constituée de dix professeurs, tous musiciens actifs. Quatre nouveaux postes ont été créés depuis 2004. Les plus ”anciens” sont Hervé Sellin, François Théberge et Riccardo Del Fra. Hervé Sellin s’occupe des pianistes et de la classe de piano complémentaire (partagée avec Pierre De Bethmann). Il s’occupe également de l’Atelier de 1ère année. François Théberge enseigne l’arrangement et l’histoire du jazz, s’occupe du big band des élèves et partage la classe de saxophone avec Vincent Le Quang. Henri Tournier enseigne la musique de l’Inde depuis le départ à la retraite de Patrick Moutal. Dré Pallemaerts, arrivé après le départ de Daniel Humair enseigne la batterie mais aussi le ”travail sur le rythme”, une classe destinée à tous les instrumentistes. En 2008 Pierre De Bethmann a été engagé comme assistant d’Hervé Sellin, pour le piano complémentaire. Pierre de Bethmann s’occupe aussi de l’atelier de 2e année. Avec le départ de Glenn Ferris à la retraite, deux demi-postes au lieu d’un seul ont été créés. C’est ainsi qu'ont été engagés Médéric Collignon pour les cuivres, les petites formations et l’initiation au jazz pour les élèves classiques et Santiago Quintans, pour la guitare, le répertoire (partagé avec Riccardo Del Fra) et les petites formations également. Un ex-élève fait partie de l'équipe : Vincent Le Quang, rejoignant Alexandros Markeas (pianiste et compositeur classique) dans la classe d’Improvisation générative. Vincent Le Quang enseigne aussi le Soundpainting et donne des cours de saxophone.

Une classe de chant jazz pourrait voir le jour prochainement.