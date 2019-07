Pour la première fois résonne ce chœur infernal et jubilatoire qui accompagnera bien plus tard les danseuses du french-cancan. Reprise et amplifiée en 1874, la partition fera le tour du monde et consacrera la gloire d’Offenbach, grâce à des pages immortelles comme le rondeau des métamorphoses de « Jupin » ou le délirant « duo de la mouche » qu’évoquera ironiquement Emile Zola dans son roman Nana. De Claudine Collart à Jodie Devos en passant par Natalie Dessay, nous suivrons aux enfers différentes Eurydice, sans négliger l’Orphée de Claude Devos, le Cupidon de Patricia Petibon, le Jupiter de Laurent Naouri, l’Aristée de Charles Burles ou le John Styx d’Albert Vaguet.

Programmation musicale

Jacques Offenbach

Orphée aux enfers : Acte 1 : Duo de concerto - "ah! c'est ainsi!"

Claudine Collard : soprano (Eurydice)

Claude Devos : ténor (Orphée)

Orchestre des Concerts Lamoureux

Chœur Raymond Saint-Paul

Direction : Jules Gressier

EMI 7675162

Jacques Offenbach

Orphée aux enfers : Acte I : Air d’Aristée - “Voir voltiger sous les treilles”

Charles Burles : ténor

Orchestre du Capitole de Toulouse

Michel Plasson

EMI 7496472

Jacques Offenbach

Orphée aux enfers : Acte I : Air d’Eurydice - “La mort m’apparait souriante”

Jodis Devos : soprano

Orchestre de la Radio de Munich

Direction : Laurent Campellone

ALPHA 437

Jacques Offenbach

Orphée aux enfers : Acte I: Chœur Cupidon et Vénus - “Dormons dormons”

Patricia Petibon : soprano (Cupidon)

Véronique Gens : soprano (Vénus)

Chœur et Orchestre de l’Opéra National de Lyon

Direction : Marc Minkowski

EMI 5567252

Jacques Offenbach

Orphée aux enfers : Acte II : Aux armes, Silence ou je tonne, Pour séduire Alcmène, Seigneur deux étrangers et il approche il s’avance

Michel Sénéchal : ténor (Orphée)

Michel Trempont : baryton (Jupiter)

Jane Berbié : soprano (Cupidon)

Michèle Command : soprano (Vénus)

Michèle Péna : soprano (Diane)

Charles Burles : ténor (Pluton)

Danièle Castaing : soprano (Junon)

André Mallabrera : ténor (Mercure)

Jane Rhodes : mezzo-soprano (L’Opinion Publique)

Chœur et Orchestre du Capitole de Toulouse

Direction : Michel Plasson

EMI 7496472

Jacques Offenbach

Orphée aux enfers : Acte III : Air de John Styx - “Si j’étais roi de Béotie”

Albert Vaguet : ténor

MUSIC MEMORIA 34015/1

Jacques Offenbach

Orphée aux enfers : Acte II : Air de Cupidon - “Lorsque l’on veut attirer l’alouette”, Dialogue Cupidon - “A la une à la deux”, Duo Eurydice Jupiter - “Il m’a semblé sur mon épaule”

Patricia Petibon : soprano (Cupidon)

Nathalie Dessay : soprano (Eurydice)

Laurent Naouri : baryton (Jupiter)

Chœur et Orchestre de l’Opéra National de Lyon

Chœur et Orchestre de Grenoble

Direction : Marc Minkowski

EMI 5567252

Jacques Offenbach

Orphée aux enfers : Acte II : Duo Jupiter Pluton - “Maintenant je veux”, “Lalala Le menuet n’est vraiment si charmant” et “Galop”

Bernard Demigny : baryton (Jupiter)

André Dran : ténor (Pluton)

Chœur et Orchestre Philharmonique de Paris

Direction : René Leibowitz

REGIS RRC 2063

Camille Saint-Saëns / Francis Blanche

Le carnaval des animaux : Tortues

Michel Galabru : voix

Michel Veillon : contrebasse

Luis Ascot : piano

Michela Cioccari : piano

Quatuor Sine Nomine

CASCAVELLE VEL 1051

Jacques Offenbach

Orphée aux enfers : Acte IV : Final - “Ne regarde pas en arrière”

Claude Devos : ténor (Orphée)

Michel Roux : baryton (Jupiter)

Freda Betti : mezzo-soprano (L’Opinion Publique)

Aimé Dorriat : basse (Pluton)

Claudine Collart : soprano (Eurydice)

Chœur Raymond Saint-Paul

Orchestre des concerts Lamoureux

Direction : Jules Gressier

EMI 7675162