Le 6 octobre 1868 au Théâtre des Variétés, Hortense Schneider interprète pour la première fois cette irrésistible scène de griserie pour la création de La Périchole de Jacques Offenbach sur un livret de Henri Meilhac et Ludovic Halévy, inspiré du roman Le Carrosse du Saint-Sacrement de Prosper Mérimée.

Outre sa chanteuse-fétiche, le compositeur y retrouve José Dupuis pour le personnage de Piquillo. Ce ténor avait été le premier Pâris de La Belle Hélène, le premier Fritz de La Grande-duchesse de Gérolstein, ou le créateur de Barbe-Bleue, et sera plus tard le chef des Brigands, Marcassou dans Les Braconniers, le coiffeur dans La Boulangère a des écus, et Le Docteur Ox d’après Jules Verne. La Périchole se déroule à Lima au Pérou, vice-royaume dont le souverain se mêle au peuple « incognito » pour courir la gueuse et s’encanailler.

Tombé sous le charme d’une chanteuse des rues, la Périchole (inspirée d’un personnage historique, la chanteuse péruvienne Micaela Villegas), il la sépare de son fiancé Piquillo, mais consentira finalement à leur union.

Jacques Offenbach

La Périchole (Acte I) : Prélude

Orchestre National de Montpellier

Direction : Jean-Christophe Keck

ACCORD

Jacques Offenbach

La Périchole : Sans en rien souffler à personne

Gabriel Bacquier, baryton

Chœur du Capitole de Toulous

Orchestre du Capitole de Toulouse

Direction : Michel Plasson

EMI

Jacques Offenbach

La Périchole(Acte I) : Le conquérant dit à la jeune fille indienne – Duo de Piquillo et la Périchole

Suzanne Lafaye, soprano

Raymond Amade, ténor

Orchestre des Concerts Lamoureux

Direction : Igor Markevitch

EMI

Jacques Offenbach

La Périchole : N°7 la lettre de la Périchole “O mon cher amant, je te jure”

Régine Crespin, soprano

Orchestre Philharmonique de Strasbourg

Direction : Alain Lombard

ERATO

Jacques Offenbach

La Périchole(Acte I) : Ah quel diner je viens de faire

Marie Perbost, soprano

Joséphine Ambroselli, piano

Mathieu Franot, clarinette

Thibaud Maudry, violon

Oriane Pocard Kieny, alto

Jean-Lou Loger, violoncelle

Rémi Vermeulen, contrebasse

Solistes des Frivolités Parisiennes

HARMONIA MUNDI

Jacques Offenbach

La Périchole(Acte I) : Ah quel diner – Air de la Périchole

Cathy Berberian, mezzo-soprano

Bruno Canino, piano

CLASSIC OPTIONS

Jacques Offenbach

La Périchole (Acte I) : Pour avoir bien bu, j’ai bien bu

Aude Extremo, mezzo-soprano

Stanislas de Barbeyrac, Eric Huchet, ténor

Olivia Doray, soprano

Julie Pasturaud, mezzo-soprano

Mélodie Ruvio, contralto

Alexandre Duhamel, baryton

Marc Mauillon, baryton

Enguerrand De Hys, ténor

François Pardailhe, ténor

Chœur de l’Opéra National de Bordeaux

Les Musiciens du Louvre

Direction : Marc Minkowski

BRU ZANE

Jacques Offenbach

La Périchole (Acte II) : Cher Seigneur revenez à vous et On vante partout son sourire

Monique Linval, mezzo-soprano

Raymond Amade, ténor

Janette Vivalda, soprano

Agnès Disney, mezzo-soprano

Denise Monteil, soprano

Chœur René Duclos

Orchestre des Concerts Lamoureux

Direction : Igor Markevitch

EMI

Jacques Offenbach

La Périchole (Acte II) : Et là maintenant que nous sommes seuls

José Carreras, ténor

Michel Sénéchal, ténor

Michel Trempont, baryton

Orchestre du Capitole de Toulouse

Direction : Michel Plasson

EMI

Jacques Offenbach

La Périchole : Mon Dieu, que les hommes sont bêtes et Ah que les hommes sont bêtes

Yvonne Printemps

Pierre Fresnay

Suzy Delair

Wal-Berg et son Orchestre

ACCORD

Jacques Offenbach

La Périchole : N°14 finale – Rondeau de bravoure “écoute, ô roi, je te présente”

Régine Crespin, soprano

Alain Vanzo, ténor

Jules Bastin, basse

Gerard Friedmann, ténor

Jacques Trigeau, baryton

Chœur de l’Opéra du Rhin

Orchestre Philharmonique de Strasbourg

Direction : Alain Lombard

ERATO

Jacques Offenbach

La Périchole (Acte III) : Les maris courbaient la tête

Stanislas de Barbeyrac, ténor

Éric Huchet, ténor

Marc Mauillon, baryton

Les Musiciens du Louvre

Direction : Marc Minkowski

BRU ZANE

Jacques Offenbach

La Périchole(Acte III) : Tu n’es pas beau tu n’es pas riche – Air de la Périchole

Fanely Revoil, soprano

Orchestre non identifié

Direction : Edouard Bervely

FORLANE

Jacques Offenbach

La Périchole (Acte III) : Toux deux au temps de peine

Teresa Berganza, mezzo-soprano

José Carreras, ténor

Chœur du Capitole de Toulouse

Orchestre du Capitole de Toulouse

Direction : Michel Plasson

EMI