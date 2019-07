Une fois de plus accusé par quelques grincheux, six ans après son Orphée, de salir la noblesse antique, Offenbach n’hésite pas à faire « cascader la vertu » en compagnie de ses librettistes Henri Meilhac et Ludovic Halévy.

Entre Jane Rhodes, Jessye Norman, Anne-Sofie van Otter ou Felicity Lott, difficile de départager la meilleure « Belle Hélène » !

Autant savourer les charmes vocaux de chacune d’entre elles, et croquer à pleines dents la pomme de la récompense !

Programmation musicale

Jacques Offenbach / Henri Meilhac – Ludovic Halévy

La Belle Hélène : Acte I : Chœur des jeunes filles - ouverture et Vers tes autels

Chœur des Musiciens du Louvre

Les musiciens du Louvre

Direction : Marc Minkowski

VIRGIN 5454772

Jacques Offenbach

La Belle Hélène : Acte I : C’est le devoir des jeunes filles et Amour divins

Anne Sofie Von Otter : mezzo-soprano

Chœur des Musiciens du Louvre

Les Musiciens du Louvre

Direction : Marc Minkowski

DEUTSCHE GRAMMOPHON 471501-2

Jacques Offenbach

La Belle Hélène : Acte I : Oreste Calchas chœur - “Au cabaret du labyrinthe”

Jean-Philippe Lafont : baryton (Calchas)

Colette Alliot-Lugaz : mezzo-soprano (Oreste)

Chœur du Capitole de Toulouse

Orchestre du Capitole de Tououse

Direction : Michel Plasson

EMI 2701718

Jacques Offenbach

La Belle Hélène : Acte I : Air de Pâris - “Au mont Ida”

Yann Beuron : ténor (Pâris)

Chœur des Musiciens du Louvre

Les Musicens du Louvres

Direction : Marc Minkowski

VIRGIN 5454772

Jacques Offenbach

La Belle Hélène : Acte I : Voici les rois de la Grèce et Ces Rois remplis de vaillance

Roger Giraud : ténor (Ménélas)

Jacques Linsolas : baryton (Agamemnon)

Luciens Mans : basse (Calchas)

Armand Duval : ténor (Ajax 1)

Jean Hoffman : baryton (Ajax 2)

Jean Mollien : ténor (Achille)

Chœur Philharmonique de Paris

Orchestre Philharmonique de Paris

Direction : René Leibowitz

REGIS RRC 2062

Jacques Offenbach

La Belle Hélène : Acte I : Gloire gloire au berger

Danielle Millet : mezzo-soprano (Hélène)

Charles Burles : ténor (Pâris)

Jean-Christophe Benoit : baryton (Ménélas)

Michel Dens : baryton (Agamemnom)

Luis Masson : baryton (Achille)

Chœur René Duclos

Orchestre des Concerts Lamoureux

Direction : Jean Pierre Marty

EMI 7698442

Jacques Offenbach

La Belle Hélène : Acte II : Air d’Hélène - “On me nomme Hélène la blonde”

Jane Rhodes : soprano (Hélène)

Orchestre Philharmonique de Strasbourg

Direction : Alain Lombard

ACCORD 461 954-2

Jacques Offenbach

La Belle Hélène : Acte II : Duo Hélène Pâris - “C’est le ciel qui m’envoie”

Félicity Lott : soprano (Hélène)

Yann Beuron : ténor (Pâris)

Les Musiciens du Louvre

Direction : Marc Minkowski

VIRGIN 5454772

Jacques Offenbach

La Belle Hélène : Acte III : Ronde -Vénus, au fond de nos âmes”

Liliane Berton : soprano (Oreste)

Chœur Raymond Saint-Paul

Orchestre des Concerts Lamoureux

Direction : Jules Gressier

EMI 7675162

Jacques Offenbach

La Belle Hélène : Acte III : Air d’Hélène - “Là vrai je ne suis pas coupable”

Félicity Lott : soprano (Hélène) Les Musiciens du Louvre Direction : Marc Minkowski VIRGIN 5454772

Jacques Offenbach

La Belle Hélène : Acte III : Menélas Calchas Agamemnon - “Lorsque la Grèce”

Charles Burles : ténor (Ménélas)

Gabriel Bacquier : basse (Agamemnon)

Jean Philippe Lafont : baryton (Calchas)

Orchestre du Capitole de Toulouse

Direction : Michel Plasson

EMI 1701718