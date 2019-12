Voyage musical avec le violoncelliste Vincent Ségal

L'humeur du jour de Vincent Ségal

Mitsos Arapakis est un musicien et chanteur grec, né dans les années 1890.

Il est connu notamment pour avoir chanté Δημοτικό ("Dimotiko"), Ρεμπέτικο ("Rebetiko"), Αμανέδες ("Amanedes") ou encore Σμυρνέικο ("Smyrneiko")- traditionnel grecs. Le long de sa carrière, il travailla avec des artistes comme Panayiotis Toundas, Dimitris Semsis et Yannis Dragatsis.

Reportage Couleurs du Monde

Vincent Ségal étudie la musique dès l'enfance. Il intègre par la suite le conservatoire de Reims dans la classe de Pierre Penassou, puis le Conservatoire National Supérieur Musique et Danse de Lyon, où il obtient un premier prix. En 1986, il part étudier à la Banff Fine Art School au Canada. De retour en France, il s'installe à Paris où il commence à multiplier les expériences musicales avec des musiciens de tous horizons (classique, contemporain, jazz, rock, musiques africaines...).Il collabora, tout le long de sa carrière, avec de nombreux artistes : Matthieu ("M") Chedid, Steve Nieve, Elvis Costello, Cesária Évora, Blackalicious, Carlinhos Brown, Sting ou Alexandre Desplat (B.Os de Lust, Caution, Un héros très discret, Le Voile des illusions), et de jouer sur scène avec Papa Wemba, Naná Vasconcelos, ou encore en duo avec Doudou n'Diaye Rose junior, et en trio avec le tromboniste de jazz Glenn Ferris. En octobre 2009, il sort l'album Chamber Music en collaboration avec le joueur de kora Ballaké Sissoko et enregistré dans le studio de Salif Keïta au Mali.

Il joue également avec le rappeur français d'origine malienne Oxmo Puccino lors de ses tournées acoustiques depuis plusieurs années. Il réalise et joue sur Roi sans carrosse, qui reçoit la Victoire de l'album de musiques urbaines de l'année 2013.

Dans la discothèque d'Ocora, par Vincent Ségal

La Turquie dans la discothèque d'Ocora émission Dans la discothèque d'Ocora Turquie : le violon des yayla

Programmation musicale

Traditionnel brésilien

Tambours - Récife

Marakatu

PLAYA SOUND

Bumcello

Assiko Mintanan

Bumcello et Mama Ohandja

TÔT OU TARD

Surel / Segal / Gubitsch

Travesuras

Sébastien Surel, violon

Vincent Ségal, violoncelle

Tomas Gubitsch, guitare

ZAMORA

Traditionnel turc

Airs de danses rapides

Mehmet Sakir, violon

Hayri Dev, luth

OCORA

BO "Chico Rei"

Quilombo do dumba

Clementina de Jesus, chant

SOMA