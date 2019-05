Une soirée exceptionnelle avec FIXI et ses amis de l’Ultra Bal

Concert enregistré le 30 avril 2019 au Carreau du Temple.

Voilà 5 ans que le concept offre des soirées hybrides entre rave des enragés, bal des seniors, et fiestas des bienheureux où les arrangements virent progressivement afro et dub et poussent le spectateur à danser…

Soutenus par l’orchestre, Zaza Fournier (chant, accordéon), Chloé Lacan (chant, accordéon), Flavia Cuelho (chant, guitare), Alejandra Gatica (chant, guitare), Karimouche (chant), Alexis HK (chant), feront monter votre température.

Si, si… On se souvient bien du nom du petit bal mordu : L’Ultra Bal !

L’orchestre : James Sindatry (contrebasse), Franck Mantegari (batterie), Jean Yves Dubanton (guitare), Fixi (chef d’orchestre, accordéon, claviers)

Programme du concert

Première partie

Passion Nocturne : Instrumental avec Zaza Fournier et Chloé Lacan

Tu m'as Voulu tu m'as eu : Alexis HK

C'que t'es belle : Alexis HK

Laise tomber : Zaza Fournier , Chloé Lacan , Flavia Cuelho , Alejandra Gatica et Karimouche

Pupini : Zaza Fournier, Chloé Lacan, Alejandra Gatica

Coconut : Zaza Fournier et le choeur

Johny Cash : Zaza Fournier

La paloma : Instrumental

Mi propiedad privada : Alejandra Gatica et le choeur

Quizas, quizas : Alejandra Gatica, Alexis HK et le choeur

L'accordéoniste : Karimouche et Chloé Lacan

Des mots démodés : Karimouche et le choeur

Pinard Cumbia : Instrumental

Deuxième partie

La valse de l'inter : Instrumental

Le petit bal de la marine : Jean-Yves Dubanton

Valse pli o : Instrumental

Va ! : Chloé Lacan et le choeur

Sex Bomb : Chloé Lacan et le choeur

I feel love : Zaza Fournier , Chloé Lacan , Flavia Cuelho , Alejandra Gatica et Karimouche

Let's dance : Jean-Yves Dubanton, Zaza Fournier , Chloé Lacan , Flavia Cuelho , Alejandra Gatica et Karimouche

Hoje : Flavia Cuelho et le choeur

Sunshine : Flavia Cuelho et le choeur

Le Frevo : Zaza Fournier , Chloé Lacan , Flavia Cuelho , Alejandra Gatica, Karimouche et Alexis HK