Un moment à Paris avec Angélique Kidjo

Enregistré le 15/11 à Radio France à l’occasion de la sortie de son livre, La voix est le miroir de l'âme : Mémoires d'une diva engagée

aux éditions Fayard.

Chanteuse, compositrice, militante, Angélique Kidjo, l’une des plus grandes voix actuelles de la world music, lauréate de trois Grammy Awards, raconte, en toute intimité, comment la petite fille de Cotonou a pu réaliser son rêve et remplir les salles les plus prestigieuses du monde.

De succès en succès, cette femme au tempérament de feu qui navigue entre trois continents et plusieurs langues s’est imposée comme un des symboles d’une culture aussi mouvante qu’enracinée, au service de causes humanitaires fortes. Un engagement qui vient de loin.

Elle croit dans le pouvoir qu’a la musique de rapprocher les gens et de lutter pour la paix. Et elle n’a pas hésité à passer à l’action, en devenant ambassadrice de bonne volonté de l’UNICEF, puis en créant sa fondation, Batonga, qui donne aux filles dans plusieurs pays d’Afrique une éducation secondaire

Programme musical

Gilberto Gil / Angelique Kidjo:Refavela

Enregistrement Radio France non commercialisé

Angelique Kidjo:Bahia

Columbia 5060692

Angelique Kidjo / Jean Hebrail : Mama Africa

Play On

Angelique Kidjo / Jean Hebrail: Batonga

Mango 510352-2

Sam Cooke / Angelique Kidjo: A change is gona come

Enregistrement Radio France non commercialisé

Angelique Kidjo / Jean Hebrail: Cauri

FTN records 17968 429

Shannon Ronnie / Angélique Kidjo: Baby, I love You

Proper records 0004

Angélique Kidjo / Leyh Blake: Djoyigbe

Enregistrement Radio France non commercialisé

Angélique Kidjo: Lonlon (boléro)

Razor et Tie 09463938012

Otis Redding / Aretha Franklin: Respect

Rhino records 71934

Miriam Makeba-Jerry Ragovoy / Angélique Kidjo: Pata Pata

Enregistrement Radio France non commercialisé

George Gershwin / Ira Gershwin / Angélique Kidjo: Summertimes

Enregistrement Radio France non commercialisé

Angelique Kidjo / Jean Hebrail: Agolo

Mango 518432