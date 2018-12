« Un havre de paix » par Rajan et Sajan Mishra - Inde du Nord

En partenariat avec le Théatre de la Ville, enregistré le 15 octobre 2018 à l’Espace Cardin

" Être issus d’une lignée d’illustres musiciens ne pouvait que prédire un brillant avenir pour Rajan et Sajan Mishra. Sans doute Saraswati, la déesse de la musique, s’est-elle penchée très tôt sur le berceau de ces deux frères dont l’infaillible technique vocale et la force imaginative en font aujourd’hui les maîtres incontestés de la musique classique d’Inde du Nord. Les plus grandes scènes internationales les accueillent, les prix les plus prestigieux ont récompensé leurs prouesses vocales, on ne compte plus le nombre de leurs enregistrements, ils sont de retour au Théâtre de la Ville après douze ans d’absence ".

Jacqueline Magnier/ Théatre de la Ville