Traditions vocales du Cap - Afrique du Sud

Chansons traditionnelles des « Chœurs Malais » et des troupes du Carnaval du Cap

Cape Traditional Singers

Anwar Gambeno (direction)

Les Cape Traditional Singers, chœur fondé par Anwar Gambeno en 1981 à partir du Malay Choir The Tulips, est un des meilleurs interprètes des chansons de carnaval du Cap et des répertoires propres aux Chœurs Malais, les moppies et les nederlandsliedjies.

Dans les premières, chansons comiques en forme de pot-pourri, le soliste doit faire rire de la voix et du geste; dans les secondes, issues des airs de mariages musulmans, il doit orner les mélodies afin de transmettre une plus grande émotion.

Cantiques et chants profanes

Fezeka youth Choir

Phume Tsewu (direction)

En formant le Fezeka Youth Choir, Phume Tsewu, professeur d’anglais, donne à ses élèves une leçon de vie en les entraînant dans le répertoire des chants sacrés et profanes, des cantiques, et des œuvres de compositeurs sud-africains de la fin du XIXe siècle. Avec l’énergie d’un passionné engagé, il transmet à des jeunes des quartiers défavorisés du Cap sa quête de perfection, son exigence.

Le dernier quart d’heure de l'émission est consacré à l’annonce de l’évènement « Concerts et Jeux d’Eau » au Domaine National St Cloud qui aura lieu le week end prochain 9 et 10 juin de 15h à 19h, concerts gratuits et en plein air en collaboration avec « Ocora Couleurs du monde »

Musiques:

Sahar Mohammadi (chant - Iran)

Mehdi Teïmoori (flûte ney)

