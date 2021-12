Emission consacrée à The Magdalena Project, un réseau international de femmes artistes de la scène. Reportage réalisé à Ayllon dans la Communauté autonome de Castilla y Léon en Espagne, du 7 au 12 Octobre 2021.

Viviana Bovino : cofondatrice du Residui Teatro de Madrid, à l'initiative de cette rencontre internationale de femmes créatrices

: écrivaine, productrice et comédienne mexicaine Isabelle Maurel : danseuse et chorégraphe française

: écrivaine, metteuse en scène au Cardiff Laboratory de Cardiff, pédagogue Parvathy Baul : chanteuse, compositrice de Calcutta en Inde

:fondatrice du Théâtre de La Candelaria en Colombie Julia Varley : figure majeure de l’Odin Theater en Grande Bretagne

Rencontres internationales de femmes artistes, chercheuses, qui depuis plus de 30 ans traversent les frontières et les générations pour s’entraider, transmettre et s’enrichir mutuellement par la pratique artistique, la circulation d’idées l’exploration de nouvelles approches de la création. Un partage d’expériences pour une plus grande visibilité de l’activité artistique des femmes par le biais d’évènements régulièrement organisés dans différentes villes du monde.

Cette rencontre internationale de femmes créatrices a été initiée cette année par Viviana Bovino, co fondatrice du Residui Teatro de Madrid sur le thème : Tradition - Transmission - Trangression.

