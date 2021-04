"Stur an Avel - Le Gouvernail du Vent", le nouvel album de DENEZ Prigent

A l'occasion de la sortie de son nouvel album "Stur an Avel - Le Gouvernail du Vent" avec Yann Tiersen, Oxmo Puccino, DENEZ Prigent nous reçoit chez lui, en Bretagne, dans le Trégor.

Le 11ème album de DENEZ Prigent "Stur an Avel - Le Gouvernail du Vent", avec Yann Tiersen et Oxmo Puccino, est sorti le 16 avril 2021 chez Coop Breizh Musik. Quatorze compositions originales, une musique de fusion puissante et inventive alliant instruments acoustiques et sonorités électro, sons ancestraux et contemporains.

"Je dédie en toute humilité cet album à la Bretagne. Elle est ma terre, ma force, ma langue. Et une langue c'est l'âme d'un peuple, sa vraie richesse."Denez Prigent

Denez Prigent à propos de cet album : "Ce nouvel album est entièrement constitué de chants de ma composition que j’ai d’abord enregistrés a cappella au studio Le Chausson près de chez moi. Puis, chaque titre a été adressé au beatmaker James Digger pour qu’il leur trouve une trame électro sur laquelle les musiciens sont venus se poser. Aucun arrangement n’a été écrit au préalable; le studio devenant ainsi un lieu de création."

Denez Prigent est un auteur-compositeur-interprète français de chants en langue bretonne. Originaire de Santec, dans le Léon, ses genres de prédilection sont le kan ha diskan, chant et contre-chant à danser et surtout la gwerz, chant dramatique racontant un fait historique ou un conte emprunté à la mythologie bretonne ou celtique.

Depuis ses débuts sur scène à seize ans, il s'est fait connaître en interprétant des chants traditionnels a cappella, puis en renouvelant la musique bretonne par des textes originaux accompagnés d'une musique mêlant instruments acoustiques et échantillons électroniques et, depuis quelques années, en se faisant accompagner par une instrumentation acoustique métissée (duduk arménien, violon à cornet manouche, cajón andalou, derbouka marocaine, tablas indiens, daf iranien, bendir…).