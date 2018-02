Soirée exceptionnelle reggae, avec Brain Damage, Puppa Lëk Sèn, Eden Fight et Mo’Kalamity

Enregistré en public le lundi 5 février au studio 105

Il trouve ses racines dans la musique noire américaine, le ska et le rock steady mais aussi à travers les musiques traditionnelles africaines.Sa naissance coïncide avec une période durant laquelle la population noire américaine, déracinée, était à la recherche de son identité.

L'abolition de l'esclavage, déclarée en Jamaïque en 1834, bien qu'elle offrait la liberté, était loin de régler les problèmes liés au racisme. Pour des années encore, l'homme noir allait voir son image défavorisée et sa population concentrée dans les ghettos. C'est dans ce contexte de rébellion, face à l'oppression blanche symbolisée par le KKK, qu'apparurent un mouvement tel que les Black Panthers, des hommes comme Marcus Garvey, Malcolm X...et le reggae...

Comme le souhaitait Bob Marley, la plus populaire des musiques jamaïcaines continue d'évoluer et d'étendre son influence de par le monde.

Avec les musiciens

- Brain Damage

- Puppa Lëk Sèn

- Eden Fight

- Mo’Kalamity

et Franck Blanquin, historien

Le concert

Mo'Kalamity

Kingdom’s of Africa

Moonlight

Eden Fight

Natty Roots

Retour au Pays

Frères

Brain Damage

Mama Words

Everyone a Christ et Everyone a Christ Riddim

Puppa Lëk Sèn

Who Am I

Mama

Soul Shine

Work

Kayaman