« Si je te garde dans mes cheveux… », c’est le titre d’un documentaire réalisé par Jacqueline Caux, une allusion directe à ce tabou qu’est, dans les pays arabes, la chevelure des femmes, qui devrait être cachée. Rencontre avec la réalisatrice.

Notre invitée : Jacqueline Caux

“Si je te garde dans mes cheveux…”

La réalisatrice Jacqueline Caux a consacré ce film à plusieurs femmes arabes, chanteuses, musiciennes, compositrices : Hadda Ou Akki, Amina Szarfi, Oum Kalshoum, Waed Bouhassoun et Kamilya Jubran. Ce documentaire, c’est une sorte de manifeste pour la liberté des musiciennes arabes tout d’abord pour chanter, ensuite chanter devant des hommes et qui plus est, des chansons d’amour…

“Ce film est, de fait, un manifeste puisqu’il présente l’histoire actuelle de plusieurs femmes arabes indociles, chanteuses, musiciennes et compositrices originaires du Maghreb comme du Machreq. Il ambitionne également de montrer comment leur force créatrice s’appuie sur de nouvelles attitudes mais aussi sur la puissance et la beauté de poétiques très anciennes qui rendent compte de l’extrême diversité de ces mondes, que l’on a trop souvent tendance à amalgamer en un unique univers.” Jacqueline Caux, réalisatrice

, © Jacqueline Caux

Jacqueline Caux en quelques mots...

Jacqueline Caux est réalisatrice de films dans différents domaines : courts-métrages expérimentaux et longs - métrages sélectionnés et primés dans de nombreux festivals nationaux et internationaux. Elle a participé à l’organisation de plusieurs festivals de musiques d’aujourd’hui, réalisé des émissions de recherche pour France Culture. Elle est aussi l’auteur de plusieurs livres d’entretiens avec des artistes essentiels du 20eme siècle. Elle vient de recevoir le Prix d’Honneur du FILAF 2019 pour l’ensemble de ses réalisations.

Avec Daniel Caux, son compagnon de vie, elle s’est depuis le début passionnée pour les musiques divergentes, le free jazz, la musique électro, techno, les avant-gardes américaines. Ensemble, ils organisaient des expositions, des concerts qui ont marqué les esprits de ceux qui y ont assisté. Ils ont fait résonner les œuvres d’Albert Ayler, Terry Riley, Sun Râ, Philip Glass, La Monte Youg, Meredith Monk, pour n’en citer que quelques-uns.

Filmographie de Jacqueline Caux

« Never Stop - Une musique qui résiste » - 2017 - 1h15’. L’histoire de la création, il y a trente ans, des labels indépendants par les pionniers de la musique Techno de Detroit : Juan Atkins, Derrick May, Carl Craig, Jeff Mills.

« Hadda Ou Akki » - 2015 - 53’. Un portrait de la grande cheikhat du Moyen-Atlas Marocain Hadda Ouakki, et une rencontre avec son maître Bennacer Oukhouya. Prix Charles Cros 2016.

“Hadda Ouakka est une Berbère analphabète, une cheikhat marocaine, représentante de la culture Amazigh, aujourd’hui âgée de soixante ans, qui a toujours voulu chanter, qui a refusé de se marier et d’avoir des enfants, posant de ce fait un acte de rébellion inouï dans la société qui était la sienne. Depuis plus de quarante ans cette femme continue d’être à elle seule un véritable manifeste de liberté. Elle est une représentante emblématique de cette détermination remarquable de tant de femmes arabes qui, comme elle, ont lutté et luttent encore - et pas seulement depuis le printemps arabe - pour obtenir et imposer leur liberté de femmes et d’artistes.“

« Man From Tomorrow » - 2014 - 40’ - Un portrait musical réalisé en lien avec la musique de Jeff Mills.

« Si je te garde dans mes cheveux… » - 2013 - 70’. Cinq portraits de femmes musiciennes rebelles originaires du Maroc (Hadda Ou Akki), de Tunisie Amina Szarfi), d’Egypte (Oum Kalshoum), de Syrie (Waed Bouhassoun) et de Palestine (Kamilya Jubran). Meilleur film Documentaire Musical 2014 décerné par la Sacem.

« Dolce Voce - Gavin Bryars » - 2011 - 37’. Un court portrait musical du musicien post modern anglais Gavin Bryars.

« Contes de la Symphonie Déchirée » - 2010 - 54’. Fiction à partir de la musique « Symphonie Déchirée » de Luc Ferrari.

« Les couleurs du prisme, la mécanique du temps » - 2009 - 96’. De John Cage à la techno en passant par le minimalisme, la musique répétitive et la musique Post- moderne. Avec: John Cage, Pauline Oliveros, La Monte Young, Terry Riley, Steve Reich, Philip Glass, Meredith Monk, Gavin Bryars, Richie Hawtin. Premier Prix du Festival de Films Indépendants de Los Angeles 2010.

« Symphonie Déchirée » - 2008 - 1h15’. Captation de cette symphonie pour 17 instruments et sons mémorisés du compositeur Luc Ferrari, interprétée par l’Ensemble Instrumental Ars Nova.

« The Cycles of The Mental Machine » - 2006 - 57’. Mise en lumière des différents cycles musicaux, du blues à la techno dans la ville défaite de Détroit, sur les traces du mythiquz DJ « Electryfing Mojo ». Quatre premiers prix dans quatre Festivals Internationaux de Films (Detroit, Montréal, Paris, Besançon).

“Who Says I Have To Dance In A Theater - Anna Halprin ”- 2006 - 50’. Le travail de cette pionnière de la Post Modern dance et de la Performance, dans la nature, sur les plages, dans les rues, avec des performeurs, mais aussi des personnes atteintes du sida ou du cancer et des personnes âgées…

« Out Of Boundaries - Anna Halprin » - 2004 - 53’. Portrait de la fondatrice de la "Post Modern Dance" danse. Installée à San Francisco, elle a formé Simone Forti, Yvonne Rainer, Trisha Brown, Lucinda Childs, Meredith Monk…

« Presque Rien avec Luc Ferrari » - 2004 - 48’. Portrait du pionnier Français de la musique électronique Luc Ferrari.

« La Monte Young » - 2001 - 52’. Portrait du fondateur du courant musical minimaliste américain, et de sa compagne la plasticienne Marian Zazeela, qui travaille avec la lumière dans leurs environnements « Dream Houses », et lors des prestations du « Well Tuned Piano ».

Bibliographie de Jacqueline Caux

2006 : « A l’origine de la Performance » conversations avec Anna Halprin aux Editions du Panama.

2003 : « Tissée, tendue au fil des jours la toile de Louise Bourgeois » accompagné d’un CD de 74’ de Litanies et d’entretiens, aux Editions du Seuil.

2001 : « Presque rien avec Luc Ferrari » Un livre avec le musicien Français Luc Ferrari aux Editions Main d’Oeuvre. Traduit et édité en Japonais et en Anglais.

Programmation musicale de l'émission

Steve Reich

Four Organs

Ensemble Steve Reich, Steve Reich, Steve Chambers, Warner Jepson, Art Murphy, John Gibson

MODERN SILENCE

Meredith Monk

Cow song

Meredith Monk

WERGO

Laurent Garnier

Doctor c'est chouette

Laurent Garnier

KOMPAKT

Albert Ayler

In heart only

Albert Ayler, Mary Maria Parks, Call Cobbs, Steve Tintweiss, Allen Blairman

LONEH

La Monte Young, Marian Zazeela

31 VII 69 10:26 - 10:49 pm

EDITION X

Tradit Baluchistan

4 musiques de transe : Sasuli Khorasani Qualandari zemor

Abdorahman Surizehi, Ostad Mohammad Bachal, Bakhsh Noori Mola

ETNISK MUSIKKLUBB

Derviches Tourneurs de Turquie

Niyâz ayini - Taksîm

Kudsi Erguner, Mahmud Tebrizizade, Aram Kerovpyan, Tugrul Inancer, Muzaffereddin Ozak, Hafiz Kemal Ozmultu, Sefer Dal, Kemal Evren, Confrerie Halveti, Cercle "Nureddin Cerrahi Turbesi Ve Mescidi Koruma Dernegi"

ARION

Mohamed Kassabgi

Nami

Oum Kalsoum, Ahmed Rami

ARTISTES ARABES ASSOCIES

Safar : Les âmes retrouvées

Tes larmes m'empêchent de voler

Waed Bouhassoun, Moslem Rahal

BUDA MUSIQUE

Gavin Bryars

Madrigaux Livre II (intégrale) : I' vidi in terra angelici costumi - pour 6 voix mixtes a cappella

Massimiliano Pascucci, Ensemble Vox Altera

GB RECORDS

Luc Ferrari

Presque rien n°2, la nuit dans ma tete multiple

Luc Ferrari

INA

Extrait du film"Si je te garde dans mes cheveux"2013 - 69 minutes

Réalisatrice : Jacqueline Caux

Produit par La Huit - Stéphane Jourdain

Extrait du film"Hadda Ou Akki"2015 - 53 minutes

Réalisatrice : Jacqueline Caux

Produit par La Huit - Stéphane Jourdain

Extrait du film"Anna Halprin - Out of Boundaries"2004 - 53 minutes

Réalisatrice et productrice : Jacqueline Caux