Reportage en Ariège avec Jean-Paul Raffit et son Orchestre de Chambre d'Hôte

Reportage en Ariège avec l'Orchestre de Chambre d'Hôte et son fondateur le guitariste et compositeur Jean-Paul Raffit.

Avec :

Jean-Paul Raffit , guitariste et compositeur, fondateur de l'Orchestre de Chambre d'Hôte

Pape Amath N'Diaye (voix), Eliot Saour (human beat box), Maxence des Oiseaux (flûtes primitives), Isabelle Bagur (flûte)

Renat Jurié, musicien poète et paysan, l'une des grande voix d'Occitanie. Interprète des chants sacrés et profanes du Pays d'Oc, un chant profond et sans artifice qui porte sa part de mémoire collective.

Jean-Pierre Laffitte, musicien et luthier qui a mené des recherches approfondies sur les instruments anciens telles que la Canne de Provence, le sonaret (clarinette double), le totarota basse ou le timbala.

Visite chez Dominique Mourlane au Relais de Poche à Verniolle : librairie, restaurant, salle de spectacle, lieu chaleureux d'échanges et de culture.

Reportage à Montseron, petit village de montagne en Ariège, chez le guitariste et compositeur Jean Paul Raffit, homme de partage et de rencontres qui conjugue harmonieusement ses deux passions : la musique et la préhistoire. Il nous présente l’Orchestre de Chambre d’Hôte qu’il a créé il y a une quinzaine d’années.

Programmation musicale de l'émission :

Jean-Paul Raffit

Le Chemin d'Ernoa

L'Orchestre de Chambre d'Hôte

Jean-Paul Raffit

Exil

L'Orchestre de Chambre d'Hôte

LINOLEUM

Jean-Paul Raffit

Une Goutte d'Eau

LINOLEUM

Jean-Paul Raffit

Dès le début

L'Orchestre de Chambre d'Hôte

Gabriel Fauré / Jean-Paul Raffit

Fantaisie

L'Orchestre de Chambre d'Hôte

LINOLEUM

Traditionnel

Una Genta Pastora / Para Lo Lop

Renat Jurie / Jean-Pierre Lafitte

NORDSUD

Renat Jurie / Marc Oriol

Extrait du film Dins la votz dels segles, de Marc Oriol

MIRA PRODUCTIONS

Jean-Paul Raffit / Paamath N'Diaye / Maxence des Oiseaux / Eliot Saour

Improvisation

Eliot Saour / Bart Howard

Fly me to the Moon

Jean-Sébastien Bach / Jean-Paul Raffit

Gavotte et après la Gavotte

L'Orchestre de Chambre d'Hôte