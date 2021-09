Reportage aux Traversées de Tatihou (Manche) (1/2)

Reportage au Festival Les Traversées Tatihou dans la Manche, qui se tenait du 20 au 24 août 2021, avec les invités Jacqueline Caux, Olena Utai, Sylvain GirO, Sharon Shannon et la directrice artistique du Festival, Laurence Loyer-Camebourg.

Le Festival Les Traversées Tatihou se tenait du 20 au 24 août 2021 dans la Manche. Pour cette première émission, nous recevons les invités :

La réalisatrice Jacqueline Caux

L'artiste originaire de Yakoutie, Olena Utai

Sylvain GirO & le chant de la Griffe

L'artiste irlandaise Sharon Shannon

Laurence Loyer-Camebourg, directrice artistique du Festival des Traversées Tatihou

Les Traversées de Tatihou

Les grandes marées commandent les dates du festival des Traversées Tatihou et les horaires de basse mer, le début et la fin des concerts du chapiteau de l'île Tatihou. Pour atteindre ce site : 20 minutes de marche à travers les parcs à huîtres, un moment unique pour se relier à la mer et aux éléments. Ce festival exceptionnel vit au rythme des marées et croise les musiques du monde, le cinéma, la danse… le tout dans des sites atypiques et patrimoniaux : l'île Tatihou, une tour Vauban, les églises du Val de Saire, une halle aux grains, les jardins…

Jacqueline Caux :

Jacqueline Caux a participé à l’organisation de plusieurs festivals de musiques d’aujourd’hui, réalisé des courts-métrages expérimentaux ainsi que des films musicaux projetés et primés dans de nombreux festivals internationaux. Elle réalise notamment deux films autour de l’émancipation des femmes musiciennes au Maghreb et Machreq : Si je te garde dans mes cheveux et Bad Girls des musiques arabes – du VIIIe siècle à nos jours.

Olena Utai :

Née en 1986 dans la ville de Yakutsk, République de Sakha (Yacoutie) en Russie, Olena Podluzhnaya UUTAi a conquis des milliers grâce à sa virtuose maîtrise de khomous (la guimbarde). Sa conception du monde et sa musique reposent sur l’idée de l’harmonie et de l’unité de la nature. Elle créé et elle improvise, le plus souvent inspirée par la voix des oiseaux, des animaux, et les bruits de la nature.

Sylvain GirO & le chant de la Griffe :

2010, après des années de musique en groupe, Sylvain GirO se lance dans une aventure musicale personnelle. Il cherche à fabriquer une chanson francophone qui lui soit propre, fondé sur un travail d’écriture intime et exigeant et des influences musicales croisant le rock, la chanson, l’improvisation et les musiques populaires du monde, principalement européennes.

Sharon Shannon :

Sharon est une musicienne qui ne cesse de surprendre. Si elle est connue pour ses arrangements d'airs traditionnels irlandais et ses compositions d'influence irlandaise, elle a toujours été désireuse d'explorer de nouveaux styles, de rencontrer d'autres musiciens et de travailler avec eux. L'accordéoniste irlandaise a acquis un statut légendaire dans le monde entier. Elle est réputée pour ses collaborations, non seulement dans la musique traditionnelle irlandaise, mais aussi dans tous les genres musicaux : hip-hop, cajun, country, classique et rap.

Programmation musicale de l'émission

Jacqueline Caux

Interview et extraits de son documentaire : Bads Girls dans les musiques arabes du 8eme siècle à nos jours