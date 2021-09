Reportage aux Traversées de Tatihou (2/2)

Reportage au Festival Les Traversées Tatihou dans la Manche, qui se tenait du 20 au 24 août 2021. Deuxième émission, avec les invités : Camel Zekri et les Pygmées AKA de Centrafrique, Noura Mint Seymali, Souad Asla, Dighya Moh Salem et Malika Zarra, Papa Amath N’Diaye et Jean-Paul Raffit.

Affiche de la 27e édition du Festival Les Traversées Tatihou, qui se tenait du 20 au 24 août 2021