Reportage à la 26e édition du Festival Les Suds à Arles, avec les invités Lina _ Raül Refree, Gaël Faye, Leyla Mc Calla, Souad Massi, Henri Maquet et Catherine Basset.

Avec les invités :

Le Festival Les Suds à Arles

Le Festival Les Suds à Arles a vu le jour au mois de janvier 1996. Né à l’initiative de passionnés et de professionnels de la culture méditerranéenne, SUDS a pour but d’affirmer l’identité des pays de la Méditerranée et plus largement des Suds ; de promouvoir, diffuser leurs cultures, développer leur attractivité et contribuer à leur pleine reconnaissance. Ainsi, sur un mode convivial et avec une exigence artistique revendiquée, le Festival suscite de nombreuses occasions de rencontres avec des artistes venus du monde entier : concerts intimistes, festifs ou majestueux dans le magnifique décor architectural qu’offre la cité arlésienne ; sans oublier des Stages et Master classes pour tous, et de nombreux temps d’échanges riches de sensations ou d’enseignements, bien au-delà du domaine strictement musical.

Source : Festival Les Suds à Arles

Lina_ Raül Refree

Deux musiciens incroyables qui créent une relation musicale intense, émouvante et très spéciale. Lors d'une nuit de fado, les voix sont authentiques : pas d'amplification externe, pas d'ornements, pas de filtres. Juste du talent, de l'âme, de la passion. Raül Refree connaît bien la passion, il a produit "Los Angeles", l'album qui a révélé au monde le phénomène Rosalía, et il n'a eu aucun doute lorsqu'il a entendu Lina chanter au Club de Fado, l'une des salles de fado les plus renommées, qui a accueilli de nombreux grands chanteurs et grands musiciens soigneusement élevés par Mário Pacheco, guitariste des stars, dont l'éternelle Amália. Raül et Lina ont convenu qu'ils devaient explorer le répertoire d'Amália, en éliminant les dogmes instrumentaux du fado, tout en conservant la profondeur de l'âme. Le duo a fait ses débuts en live en juillet 2019 aux Festivals La Mar de Músicas et Sinsal, un concert mis en scène par António Pires avec une conception de lumière étonnante, par Tela Negra, pour souligner tout le drame qu'il contient. Après plusieurs concerts reportés, le duo a réussi à poursuivre sa tournée intensive qui se poursuivra en Europe en 2021.

Source : Vivavoxproduction

Gaël Faye

Gaël Faye est un auteur-compositeur-interprète, rappeur et écrivain franco-rwandais, né en1982 au Burundi. Pili Pili sur un croissant au beurre, son premier album solo, sort en 2013. Le chanteur angolais Bo est invité sur le titre Président. Pytshens Kambilo, Tumi Molekane et Ben l'Oncle Soul participent également à l'enregistrement. Le 19 octobre 2018, il dévoile Balade brésilienne, avec Flavia Coelho en vedette, un extrait de son second EP Des fleurs. Son second album, Lundi méchant, sort le 6 novembre 2020. Le premier extrait, intitulé Respire, sort le 26 août. En août 2016, Gaël Faye publie son premier roman, partiellement autobiographique, Petit Pays chez Grasset. Petit Pays est adapté au cinéma sous le même nom par Éric Barbier, sur un scénario qu'il a co-écrit avec Gaël Faye. Il est tourné au Rwanda et sort en 2020.

Source : Wikipédia

Leyla Mc Calla

Leyla McCalla est une Haïtienne-Américaine née à New York et vivant à la Nouvelle-Orléans. Elle chante en français, en créole haïtien et en anglais, et joue du violoncelle, du banjo ténor et de la guitare. Profondément influencée par la musique traditionnelle créole, cajun et haïtienne, ainsi que par le jazz et le folk américains, sa musique est à la fois terreuse, élégante, pleine d'âme et d'esprit - elle vibre avec trois siècles d'histoire, mais elle est aussi étonnamment fraîche, originale et contemporaine.

Source : Leyla McCalla Website

Souad Massi

Découverte en France avec le festival Femmes d'Alger et son album Raoui (2001), la chanteuse Souad Massi compose une musique, certes proche de ses racines, mais qui s'enrichit de ses affinités pour le folk, le rock, la musique arabo-andalouse, le flamenco ou la musique africaine et classique. Son album Deb a obtenu un vif succès en 2003. Teinté de rock et majoritairement chanté en français, Ô Houria en 2010 est son album le plus abouti. Sorti en 2015, El Mutakallimûn (Masters of the World) est consacré aux grand poètes arabes.

Source : Universal Music France

Henri Maquet

Musicien poly-instrumentiste, musicologue, ethnomusicologue, luthier, compositeur, pédagogue, chanteur, organisateur de festival et de rencontres... Henri Maquet est un musicien polyvalent tous azimuts, au service d’une culture vive et bio-dynamique. Élevé aux sources musicologiques et aux répertoires populaires des pays d’Oc, il distille sa créativité par les chemins de la recherche, de l’empirisme et de la spontanéité. Il a trois albums à son actif : Li tambourado de l’Amour de Th. Aubanel , Terraire Nòu, DELTA SÒNIC #1. Ainsi que deux festivals : ZinZan , Le Chant du Roseau. Il présente son travail depuis 1994 sur les scènes avec différentes créations et formations, dont, entre autres : Ventadis, Mont-Joia, Duo Maquet Bachevalier, Pagan, Projet Caitos, Talabrène, Collectif Tapenade, Projet Caitos, Polifonic System, Bal Pop Trònic … en solo également avec ou sans boucles samples et effets.

Source : Deltasonic

Programmation musicale de l'émission

Lina_ Raül Refree

Sta Luzia

Carlos Conde, Armando Machado

GLITTERBEAT

Lina_ Raül Refree

Fado Menor

Alberto Janes, Joao Linhares Barbosa

GLITTERBEAT

Traditionnel : Gamelans du Kraton de Yogyakarta

Ladrang Tedaksaking

OCORA

Tshegue

Survivor

Faty Sy Savanet, Nicolas Dacunha

EKLEROSHOCK RECORDS

Souad Massi

Oumniya

BELIEVE / NAIVE

Souad Massi

Hayati (Extrait du concert aux Suds 2021)

Gaël Faye

Jump in the line

BELIEVE

Eric Barbier / Gaël Faye

Extrait du film Petit Pays

PATHEFILM

Gaël Faye

Kwibuka

BELIEVE

Leyla McCalla

The Capitalist Blues (Extrait du concert aux Suds 2021)