Puppa Lëk Sèn et Vi-Avelino présentent le projet Riddim Du dem

Le label Jahsen Création et Puppa Lëk Sen (chanteur et producteur) présentent leur nouveau projet "Du dem". "Du dem" est avant tout un mouvement social, le soulèvement de tout un peuple autour de valeurs telles que la fraternité, la justice sociale et la liberté. Il a pris la forme d'un projet musical après les émeutes du 6 Mars 2020 qui se sont déroulées au Sénégal et qui ont coûté la vie à de nombreux jeunes.

"Du dem" est donc une marche musicale dirigée par les ambassadeurs du reggae Galsen dispersés un peu partout autour du globe (France, Italie, Usa, Canada, Sénégal, Belgique etc....). Des artistes qui se sont mobilisés autour d'un projet noble pour porter fièrement les couleurs de la patrie et donner de la voix à ceux qui n'en n'ont pas.

