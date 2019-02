Prix ICART - Sessions France Musique

C’est la première édition d’un tremplin créé par les étudiants de l'ICART* dans le cadre de l'émission Ocora-Couleurs du Monde, qui a pour vocation d'encourager et de récompenser tous les types de compositions musicales, et de révéler des talents de demain.

Tout sur le Prix Icart - France Musique, Tremplin des jeunes musiciensici

Ce mardi 5 février au Carreau du Temple 6 lauréats étaient en lice :

Andriamad (électro pop world)

Instinctif et coloré, ce duo français aux origines diverses propose une musique électro – world avec la volonté de transmettre un message fédérateur. Elle des îles, lui polonais - algérien, ils se retrouvent dans leur singularité et célèbrent la différence avec des titres solaires et dansants.

Chester (rap)

Rappeur, chanteur, Chester est un jeune artiste qui possède un flow percutant et une envie de transmettre ses ondes positives au travers de textes simples et de rimes singulières.

Gobi Rhapsodie (chant traditionnel mongol et composition originale)

Ce duo franco-mongol nous offre un voyage musical inédit mêlant chants traditionnels mongols, arrangements et compositions originales aux influences classique et jazz.

Paul Colomb (violoncelle électro expérimental)

Musicien singulier, Paul Colomb évolue au sein des musiques classique, actuelle et improvisée. Ses récentes collaborations l’associent entre autres à l’accordéoniste Daniel Mille, au comédien Jean-Louis Trintignant, à la chanteuse Hélène Bohy ainsi qu’au duo nantais Moongaï.

Olenji Nun (chill rock)

C’est en Corée du Sud qu’Olenji Nun puise ses origines. La fusion des idées de ce duo français, bercé par les insomnies de Thom Yorke et les fougues de l’inspirante Albion, donne naissance à des mélodies enivrantes et acérées.

Supernova (pop rock)

Textures éthérées, mélodies solaires, cacophonies orchestrées, Supernova, le coeur saturé d’échos lointains chante les amants déchus, les névrosés neurasthéniques, les blessés dans leur orgueil ”. D’une formation initiale de 4 membres, ce groupe français se produira seul à la guitare, ou en duo piano / voix.

Les prix ont été remis à l'issue du concert:

1er prix : Gobi Rhapsodie

Prix du public : Paul Colomb

Evénement en partenariat avec :

le FGO BARBARA, établissement culturel de la ville de Paris.

Editeo, créateur et fabricants de trophées

Paris Anim' - Centre Victor Gelez

Droit de Cité

Jackie's, cuisine végétale et responsable

* Ecole de Médiation Culturelle et Marché de l'Art - Paris.