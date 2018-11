Prix des Musiques d'Ici. Diaspora Music Awards

Diffusion du concert enregistré le 5 novembre au studio 105 de la Maison de la Radio.

Présentation des six finalistes de ce nouveau dispositif de repérage et d'accompagnement d'artistes.

En collaboration avec le collectif MDM Ile de France, les festivals Villes des Musiques du Monde, Au fil des Voix, Les Suds. Avec avec Kamel Dafri (directeur du Festival Villes des Musiques du Monde ) au micro de Françoise Degeorges et les musiciens :

Alchimix Trio

Selim Sami (guembri, voix)

Théo Poizat (handpan, guimbarde)

Roland Carbety (human beatbox, sampler, clavier)

Bel Air de Forro

Marianna Caetano (chant, percussion)

Yann Le Corre (accordéon, chant)

Marcelo Costa (batterie, percussion, chant)

Edgar Sekloka

Edouard Feuvrier (batterie/percussion)

Jean-Baptiste Meyer-Bisch (guitare, machine)

Edgar Sekloka (voix, lead)

Moonlight Benjamin

Martin Lefebvre (guitare, clavier)

Yoann Marra (guitare)

Quentin Rochas (basse)

Bertrand Noel (batterie)

Moonlight Marie Benjamin (chant)

Walid Ben Selim

Widad Mjama (machines, chant)

Walid Ben Selim (chant, machines)

Nidhal Jaoua (qanun)

Germaine Kobo & Bella Lawson

Germaine Kobo (chant, guitare électrique, n'goni, maschine jam)

Bella Lawson (chant,danse, calebasse, udu)