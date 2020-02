Erik Truffaz, Sandrine Bonnaire, Marcello Giuliani & Marguerite Duras / Rivages : Kevin Seddiki & J-L Matinier

Le trompettiste Erik Truffaz, Sandrine Bonnaire et le bassiste Marcello Giuliani sont venus présenter une lecture musicale, d'après des textes de Marguerite Duras. Le guitariste Kevin Seddiki et l'accordéoniste Jean-Louis Matinier ont, quant à eux, présenté leur nouvel album à venir, "Rivages".

Diffusion de la première partie du concert du lundi 27 janvier 2020 au Carreau du Temple à Paris

"L'Homme A", avec Erik Truffaz, Sandrine Bonnaire et Marcello Giuliani

Ponctuée d'improvisations musicales avec la trompette d'Erik Truffaz et le multi-instrumentistes Marcello Giuliani à la guitare et à la contrebasse, Sandrine Bonnaire se plonge dans les textes de Marguerite Duras, et en particulier dans "L'homme assis dans le couloir" (1980) et "L'Homme atlantique" (1982).

Deux textes dans lesquels l'écrivaine raconte l'amour, émietté, perdu avant même d'être possédé.

Ensemble, ils rendent hommage à Marguerite Duras en explorant la musicalité de ses mots.

, © Le Rocher de Palmer

Sortie CD : "Lune Rouge" - 11 octobre 2019 chez Warner, avec Erik Truffaz Quartet - Erik Truffaz (trompette), Marcello Giuliani (basse) et Benoît Corboz (claviers) et Arthur Hnatek (batterie)

Sandrine Bonnaire est la marraine de la 22ème édition du Printemps des Poètes, qui aura lieu dans toute la France du 7 au 23 mars 2020

"Rivages" de Kevin Seddiki et Jean-Louis Matinier

Le guitariste Kevin Seddiki et l'accordéoniste Jean-Louis Matinier sont venu présenter en avant-première, des extraits de leur nouvel album "Rivages", à paraître en avril sur le label ECM.

Aux confins du jazz, des musiques du monde et de la musique classique, les deux musiciens font naître leur nouveau projet, "Rivages". Une traversée inédite, de Jean-Sébastien Bach à Jacques Brel, tout en contrastes et en délicatesse.

, © Thomas Radlwimmer

Sortie CD : "Rivages" - avril 2020 chez ECM, avec Kevin Seddiki (guitare) et Jean-Louis Matinier (accordéon)

Concert à venir :

- Le 23 avril au Studio de l'Ermitage à Paris

- Du 2 au 6 juin 2020 à l'Estive à Foix dans l'Ariège

- Les 15 et 16 juillet 2020 au Festival de Radio France à Montpellier