Premier concert de la saison d'Ocora Couleurs du Monde ! (2/2)

Diffusion de la deuxième et dernière partie de l'enregistrement du samedi 9 septembre 2019 au Carreau du Temple à Paris

L'humeur du jour : Waed Bouhassoun

Née en 1979, Waed Bouhassoun est une musicienne et interprète syrienne. Joueuse de oud, elle accompagne ses compositions par sa voix d'alto.

C'est à l'âge de 7 ans qu'elle apprivoise le répertoire traditionnel de sa région aux côtés de son père.

En 2010, Waed Bouhassoun s'installe à Paris, où elle poursuit un doctorat en ethnomusicologie à l’Université Paris-Nanterre. Elle est également membre du Centre de Recherche en Ethnomusicologie (CREM).

Henri Contet / Norbert Glanzberg

Padam... Padam

Edith Piaf

EMI

Waed Bouhassoun

Portrait de Waed Bouhassoun pour la sortie de son album « Safar : les âmes retrouvées » sur le label Buda Musique, dont elle signe les compositions sur des poèmes de Ibn Zaydoun - l’un des principaux poètes andalous du XIème siècle – d'Adonis, né en Syrie en 1930 et l’un des poètes les plus appréciés du monde arabe, et du poète français Clément Marot. Une poésie venue du Najd, poésie vernaculaire répandue dans toute la péninsule Arabique.

Sur son 4ème et dernier album « Safar » qu’elle dédie au musicologue Henri Lecomte, elle s’entoure du flûtiste turc Kudsi Erguner, du flûtiste syrien Moslem Rahal, et du musicien kurde Rusan Filiztek, chant et saz qui l’accompagnait sur la scène de l’auditorium du Carreau du temple dans un morceau intitulé « Je dors le cœur blessé », morceau traditionnel du sud de la Syrie.

Discographie

2009 : La voix de l'amour, Institut du Monde Arabe

2014 : L’âme du luth, Buda Musique

2016 : La Voix de la passion, en collaboration avec Moslem Rahal, Buda Musique

2019 : Safar : les âmes retrouvées, Buda Musique

Rusan Filiztek

Rusan est originaire du sud-est de la Turquie. Il est arrivé en France il y a seulement 4 ans pour poursuivre ses études d’ethnomusicologie. C’est un amoureux des musiques et des langues, des voyages. Il s’inscrit dans la lignée des Stranbej, ces bardes itinérants, ces ménestrels qui jouent et chantent les ballades, les louanges, les chants d’exil ou d’amour, remplis d’humour et de gaîté soutenus par la grande richesse rythmique des répertoires des campagnes anatoliennes.

Il a réalisé un premier album avec François Aria à la guitare flamenca, intitulé « Zêr-Av » qui signifie en kurde « L’eau », aussi précieuse que l’or…

Le morceau Zyriab, composé par Paco de Lucia, est un arrangement original. Il fait référence à Zyriab, né dans un village kurde de Mossoul en Irak, l’une des principales figures de l’histoire de la musique arabo-andalouse au IXème siècle.

Il introduisit le oud –luth arabe- en Andalousie après lui avoir ajouté une 5ème corde et en développant le jeu au plectre. C’est ce luth qui s’est répandu dans le reste de l’Europe.

Programmation musicale

Wahed Bouhassoun

Safar

Waed Bouhassoun, voix et oud

BUDA MUSIQUE

Wahed Bouhassoun

O toi qui donnes

INSTITUT DU MONDE ARABE

Wahed Bouhassoun / Rusan Filiztek

Je dors le coeur blessé

Enregistré au Carreau du temple à Paris le 09/09/2019

Paco de Lucia

Zyriab

Rusan Filiztek & François Aria

RFFA 1911

Wahed Bouhassoun

Amour

Waed Bouhassoun, voix et oud

BUDA MUSIQUE

Wahed Bouhassoun

Al zahra

Waed Bouhassoun, voix et oud

BUDA MUSIQUE