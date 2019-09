Premier concert de la saison d'Ocora Couleurs du Monde ! (1/2)

Diffusion de la première partie du concert du samedi 9 septembre au Carreau du Temple à Paris

Las Hermanas Caronni

Les sœurs jumelles venues d’Argentine, Laura, voix et violoncelle et Gianna, voix et clarinette, ont posé leurs valises en Europe à la fin des années 90, pour poursuivre leurs études musicales entamées sur les bords du grand fleuve Paranà, dans leur ville natale de Rosario. Les deux sœurs ont fait partie de l’Orchestre Académique du Théâtre Colon de Buenos Aires, ainsi que de différentes formations allant de la musique de la Renaissance au répertoire contemporain.

Elles ont réalisé des centaines de concerts dès l’âge de 12 ans dans les principales salles de concert d’Argentine, puis gagnent des concours prestigieux (Fundacion Antorchas et Fondo Nacional de las Artes) grâce auxquels elles obtiennent la possibilité de venir se frotter à l'enseignement en Europe.

En 2004 elles fondent le duo « Las Hermanas Caronni ».

En 2006, encouragées par leur compatriote Juan Carlos Càceres, elles commencent à interpréter leurs compositions.

Leur 4ème et dernier album, « Santa Plastica », publié sur leur label Les Grands Fleuves.

Un plaidoyer écologique et humoristique où cohabitent les musiques de Bach, Ravel, Debussy, Marin Marais, Nino Rota ou encore Astor Piazzola, par touches plus ou moins perceptibles, agrémentées des rythmes de la tradition populaire musicale de la pampa.

Des musiciens sont également invités sur l’album, comme le percussionniste Minino Garay, le chanteur anglo-italien Piers Faccini, et le créatif et talentueux trompettiste d’Erik Truffaz.

Erik Truffaz

Il accompagne Las Hermanas Caronni pour cette soirée sur trois titres « Buena de mas », « Coplita para mi mama » et « One Way ».

Erik Truffaz a laissé pour cette soirée son quartet (Benoit Corboz, claviers, Marcello Giluliani, bassiste, Arthur Hnatek, batterie) avec lequel il sort le 11 octobre son nouvel album « Lune Rouge », que nous recevrons prochainement dans Ocora Couleurs du Monde.

Le Erik Truffaz Quartet sera en concert le 25 Novembre au Café de la Danse, à Paris.

Aguamadera

Autre duo argentin composé de Marco Grancelli et de Maria Cabral tous deux au chant, cuatro vénézuélien (et guitare pour Marco), deux jeunes musiciens arrivés en France récemment avec un répertoire composé du folklore traditionnel d’Amérique latine et de compositions originales.

Lors du concert de rentrée, ils ont joué "El Pregon de la Flores" et avec Las Hermanas Caronni, "Arbizon" et "Chiche Pampa".

Le final réunissait tous les artistes sur le morceau "Pachamama".

Programmation musicale

Las Hermanas Caronni

Santa Plástica

Las Hermanas Caronni avec Erik Truffaz

Buena de mas

Las Hermanas Caronni

Coplita para mi mama

Las Hermanas Caronni

One way

Aguamadera

El Pregon de las Flores

Aguamadera et Las Hermanas Caronni

Arbizon 3’

Aguamadera et Las Hermanas Caronni

Chiche Pampe

Las Hermanas Caronni, Erik Truffaz et Aguamadera

Pachamama

Dans la discothèque d'Ocora

