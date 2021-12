Portrait du violoncelliste Abel Selaocoe

Abel Selaocoe donnait un concert le 10 décembre au Palais de la Porte dorée dans le cadre du Festival Africolor, du 12 novembre au 22 décembre 2021.

Le Festival Africolor a lieu du 12 novembre au 22 décembre 2021.

Abel Selaocoe...

Diplomé du Royal Northern College of Music en 2018, Abel Selaocoe s’est déjà beaucoup produit à travers le Royaume-Uni en tant que soliste avec des orchestres tels que le BBC Philharmonic et le BBC National Orchestra of Wales, et a joué avec des orchestres à travers l’Afrique du Sud, notamment les Kwa-Zulu Natal, Johannesburg et Cape Town Philharmonics.

Passionné de musique de chambre, il fait ses débuts au Wigmore Hall en 2013 avec le compositeur Colin Matthews. Il est le cofondateur de l’ensemble Kabantu de BBC Introducing. Il a entretenu des collaborations étroites avec des musiciens issus d’un mélange de genres, notamment Tim Garland, Seckou Keita, Giovanni Sollima… Au cours des dernières saisons, Abel a dirigé des programmes aux festivals de musique de chambre d’Aldeburgh et d’Oxford. Il a récemment été sélectionné pour le programme Take Five de Serious Music - un programme de développement pour les compositeurs interprètes de jazz les plus talentueux du Royaume-Uni - et a reçu de nombreux prix, notamment le Standard Bank Young Artists Award et le Sir Karl Jenkins Award en association avec Classic FM.

, © 2019 Abel Selaocoe

