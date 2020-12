Les couleurs du monde de Prabhu Edouard, percussionniste franco-indien

Figure emblématique des percussions indiennes en France, Prabhu Edouard est un des joueurs de tabla les plus éclectiques de sa génération.

Invité : Le percussionniste Prabhu Edouard

Disciple émérite du célèbre maestro des tablas feu Pandit Shankar Ghosh, il a accompagné les grands noms de la musique indienne dont Hariprasad Chaurasia, Lakshmi Shankar,V.G.Jog, Ashish Khan, T.V.Gopalakrishnan,T.Vishwanathan, Shashank, Rohini Bhate, Rajendra Gangani, Astad Deboo…

, © Rémi Hostekind

Musicien nomade et expérimentateur passionné il a collaboré avec les personnalités telles que Jordi Savall, Jeff Mills, Nguyen Lê, Joachim Kühn, Saïd Shraïbi, Moriba Koita, Djamchid Chemirani, J.P.Drouet… Héritier et passeur de sa tradition, Prabhu Edouard partage également sa passion pour les rythmes et le langage des tablas à travers de nombreux séminaires et master-class internationaux.

Avec une curiosité toujours passionnée il s'est ouvert à différents styles de musique, jazz, musique actuelle, musique baroque, musique africaine... Sa personnalité musicale et poétique s'exprime à travers des nombreuses et formidables collaborations qui ne lui ont pas laissé le temps de réaliser son propre album. Ce sera chose faite en 2016 avec "Kôlam" pour lequel il s'entoure d'amis musiciens de tous horizons. "Kôlam" est un terme désignant au sud de l'Inde des motifs géométriques éphémères dessinés à la poudre sur le sol par les femmes à l'entrée des maisons en signe de bienvenue.

Comme tous les percussionnistes, Prabhu Edouard est aussi chanteur, car comme il le dit lui-même : "chanter ce que l'on joue est indispensable pour tout joueur de tabla". Il invite pour "Kôlam" des voix très différentes : Yogeswaran Manickam, vocalise du style carnatique -sud de l'Inde- dans "Aspara", un chanteur mystique du Bengale, Paban Das dans "Nodi" et même une chanteuse de pop style Bollywood, Runa Rizvi, qui improvise sur une danse Kathak : "Rangoli".

Programmation musicale

Prabhu Edouard

Improvisation aux tablas de Prabhu Edouard enregistrée chez lui

Prabhu Edouard

Prem Gita

LOKANGA

Traditionnel : Ali Akbar Khan / Shankar Ghosh

Raga Durga

SAREGAMA

Nguyên Lê / Mieko Miyazaki / Edouard Prabhu

A Autumn Wind

Nguyên Lê / Mieko Miyazaki / Edouard Prabhu / Hariprasad Chaurasia

ACTM

Seheno

Teo

Seheno / Prabhu Edouard / Regis Gizavo

LOKANGA

Pierre Bernard

Chemin de Fer

Pierre Bernard / Prabhu Edouard / Henri Tournier

Inédit

El Hadj N Diaye

Jaly

SIGGI MUSIC