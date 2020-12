Portrait du flûtiste Henri Tournier

Le parcours d’une formidable richesse d’un pédagogue et musicien investi, aussi à l’aise dans l’interprétation de la musique médiévale, classique, contemporaine que dans l’improvisation et la musique de l’Inde du Nord, dont Henri Tournier est devenu un maitre dans l’art de jouer la flûte bansuri.

Invité : le flûtiste Henri Tournier

Biographie

Grand spécialiste occidental de la flûte bansuri, Henri Tournier fait partie de ces musiciens fascinés par la musique de l’Inde, qui en sont devenus, après un long parcours, les ambassadeurs passionnés. Parallèlement à son parcours de musicien classique et d'improvisateur sur les flûtes occidentales, il explore depuis des décennies les possibilités du bansuri autant dans son contexte, celui de la musique classique de l’Inde du nord, que dans celui des musiques du monde et celui de la musique contemporaine occidentale.

C’est Roger Bourdin, flûtiste classique soliste légendaire de la flûte traversière qui lui transmettra sa passion pour l’improvisation, et c’est l’improvisation qui le portera vers Pandit Hariprasad Chaurasia. Il suit son enseignement, et devient son assistant puis professeur invité au conservatoire Rotterdam-Codarts depuis plus de vingt sept années. Henri Tournier a construit son propre langage d’improvisateur et de compositeur, sous le prisme des flûtes bansuri et celui des flûtes traversières occidentales. Il multiplie les expériences musicales, rencontres et enregistrements sur la scène internationale. En 2016, il est nommé professeur pour la classe Musique de l’Inde et improvisation modale du CNSMD de Paris.

Il est l’auteur de l’ouvrage de référence livre-2CDs "Hariprasad Chaurasia et l’art de l’improvisation", une publication Accords-Croisés/Rotterdam-Codarts.

, © Henri Tournier

